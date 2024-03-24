Ankara’yı kurtarmanın vakti geldi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP ve DEM’in gizli ittifakına tepki göstererek “Ortada, kapağını kaldırdıkça sürekli yeni şeyler çıkan bir matruşka ittifakı var” dedi. Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen ‘Büyük Ankara Mitingi’nde 200 bin kişiye seslenen Erdoğan, şunları söyledi: “Kağıt üzerinde bu ülkenin siyasetçisi, sivil toplum temsilcisi, medya mensubu, sosyal medya kullanıcısı olduğu halde, gece gündüz Türkiye aleyhinde çalışanlar var. Kimi zaman üzüldüğümüz, kimi zaman öfkelendiğimiz bu tiplerle uğraşmak, bizi bir hayli yorsa da, yolumuzdan alıkoymadı.”

CHP’NİN TUTUMU ENDİŞE VERİCİ

“En çok da, ana muhalefet partisi CHP’nin takındığı tutum, ülkemiz adına endişe vericidir. Bu partinin tek parti faşizmi döneminde işlediği günahları bir kenara koyuyorum. Sadece son 21 yılda, bu parti, bir dönem vesayetin sözcülüğünü yürüttü. Bir dönem FETÖ'nün taşeronluğunu üstlendi. Bir dönem PKK’nın ve Suriye’deki uzantılarının savunuculuğuna soyundu. Bu parti, her dönem Amerika’nın, Avrupa’nın, Türkiye husumetiyle maruf uluslararası kuruluşların sesi oldu.”

HEPSİNİN AKIBETİ AYNI OLACAK

“Geçtiğimiz seçimlerde kurulan tuhaf ittifakı hatırlıyorsunuz. 6’lı Masa. Altında da ne vardı, DEM. Hepsi dağıldı. Birbirlerini yolda görseler selam vermeyecek olanları, Cumhurbaşkanı yardımcılığı vaadiyle, milletvekilliği kontenjanı dağıtarak, güya bir araya getirdiler. Bay Bay Kemal, Ankara’dan bir apartman dairesi bulmuş, şimdi orada kalıyor. Bunların hepsinin akıbeti aynı olacak. Ülke ve millet hayrına herhangi bir ortak payda olmadığı için, seçim bitince hepsi de darmadağın oldu.”

SEÇMEN DE İÇİNE SİNDİREMİYOR

“CHP geçen seçimlerde o zamanki ismiyle HDP’yle gizli-saklı işbirliği yapmıştı. Bu seçimlerde yine utana sıkıla, adını koyamadıkları, ama altta belediye başkanlıklarını, belediye meclis üyeliklerini, belediye bürokrasisini paylaştıkları kirli bir pazarlığa giriştiler. Ortada, kapağını kaldırdıkça sürekli yeni şeyler çıkan bir matruşka ittifakı var. Ve bundan seçmeninin de haberi yok. Yeni adıyla DEM’e oy veren vatandaşlarımız da, CHP’ye gönül veren vatandaşlarımız da, bu karanlık ve kirli ilişkiyi içlerine sindiremiyor.”

Terör insanlığın ortak düşmanı

Konuşmasının başında önceki gün Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen terör saldırısını kınayan Erdoğan, “Moskova'daki bir konser salonuna yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı dolayısıyla, ülkem ve milletim adına, Rusya hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz. Masum sivilleri hedef alan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Terör, kimden gelirse gelsin, faili kim olursa olsun, kabul edilemez. Terörün kanlı ve kalleş yüzünü çok iyi bilen bir ülke olarak, Rus halkının acısını milletçe, devletçe paylaşıyoruz. İnsanlığın ortak düşmanı olan teröre karşı mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadesini kullandı.

Ankara’yı kurtarmanın vakti geldi

Alandaki kalabalığa değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Demek ki 31 Mart'ta bu katılım Ankara'da her şeyi biiznillah değiştirecek” sözlerini sarf etti. Ankara'nın, sanayisiyle, ticaretiyle, tarımıyla, kültür ve sanatıyla, en önemlisi insanıyla Türkiye'nin parlayan yıldızı olduğunu belirten Erdoğan, “Allah'ın izniyle, Ankara, Türkiye Yüzyılı'nın inşasına hazır. Türkiye Yüzyılı'yla, ülkemizi dünyanın devler ligine yükseltme mücadelemizde bizimle yol yürüyeceğinize inanıyorum” diye konuştu.

BUNLARDAN ARTIK KURTULALIM

Ankara'yı bilmenin, anlamanın, sevmenin elbette önemli olduğunu ancak asıl Ankara'yı tüm bu vasıflarına uygun eser ve hizmetlerle donatmanın önem taşıdığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: “Şurada mevcut Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, şu 5 yılda siz Ankaralılara Allah aşkına ne yaptı? Yollarımızın hali ortada. Çöp, çukur, çamur. Bu, CHP'nin pratiğidir. Bundan başkasını bunlar yapamaz. İstanbul'da da böyleydi, çöp, çukur, çamur. Onlardan devraldık. Ankara da öyle, çöp, çukur, çamur. Bunlardan artık kurtulalım.”

NEDİR BU YAVAŞLARDAN ÇEKTİĞİMİZ?

“5 yıl boşuna geçti. Onun için 31 Mart çok önemli, Ankara'yı, başkentlik sıfatına uygun hizmet veremeyenlerden kurtarmanın vakti çoktan gelmiştir. Öyleyse 31 Mart akşamı bu işin hakkını verelim. Burası, hiçbir şey yapmayarak, üstüne bir de bununla övünerek idare edilebilecek bir şehir değildir. Bunca yılın Ankaralısı olarak, şehrin nereden nereye geldiğini de nerede durduğunu ve hatta gerilediğini de bizzat görüyoruz, biliyoruz. Ankara, daha fazla yavaşlamayı, daha fazla ataleti kaldıramaz. Nedir bu yavaşlardan çektiğimiz? Ankara'yı içine düştüğü bu sıkışmışlık, çaresizlik, dayatma halinden bir an önce kurtarmak gerekiyor.”

İstanbul 5 yıl daha bekleyemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un hizmete aç olduğunu ve 5 yıl daha bekleyemeyeceğini söyledi. 'Her Anında Hep Yanında İstanbul İftar Buluşması'nda konuşan Erdoğan, şunları kaydetti: "Ankara'da Murat kardeşimin görevinde yaptığı millet bahçesinde mitingimizi yaptık. Katılım 200 bin civarındaydı. İstanbul aç. İstanbul şu anda hizmete aç. Bunu yakalamak için 5 yılı kaybettik ama biz bir 5 yıl daha bekleyemeyiz. Bu kardeşiniz İstanbul'da görevi CHP'den almıştı. O zamanlar çöp çamur çukurdu. Haliç ise zaten kokudan geçilmiyordu. Şu an kokmuyorsa bizim sayemizdedir. Bunlar bu işten anlamaz. Biz İstanbul'a aşığız aşık. İstanbul'u Muradına kavuşturarak belediyecilik hizmetinde İstanbul'u zirveye taşıyacağız."

Metro müjdesi

Ankara’ya son 21 yılda 1 trilyon 91 milyar lira tutarında kamu yatırımı yapıldığını ifade eden Erdoğan, “Toplam 7 istasyonlu Keçiören Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi metro hattını yatırım programına aldık, yakında ihalesine çıkacağız. inşallah 2028 yılında tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

Böyle pişkinlik görülmedi

CHP'nin İstanbul İl binasındaki para sayma görüntülerine de değinen Erdoğan, partiden hiç kimsenin çıkıp bu ‘para kulelerinin’ doğru düzgün izahını yapamadığını belirtti. Erdoğan şöyle konuştu: “Mesela, banka uygulamasıyla 30 saniyede yapabilecekleri basit işlem için, neden kendilerine bu kadar eziyet ettiklerinin cevabını veremediler. Öyle ya, birine para gönderecekseniz, internet bankacılığı duruyorken, valize, çantaya ve bunları taşımak için 6-7 kişiye ne gerek var? Son derece makul bu soruları cevaplamak yerine, suçu AK Parti’ye yüklemeye kalktılar. Parayı getiren CHP belediyesinin bürokratı. Parayı toplayan CHP belediye başkanının müdürü. Parayı aldığı söylenen kişinin beyan ettiği rakamlarla, ortadaki meblağın ilgisi yok. Ama suçlu AK Parti.”

CEVABI SANDIKTA ALACAKLAR

“Türk siyaseti çok yüzsüzlük, çok utanmazlık, çok pişkinlik gördü, fakat böylesiyle ilk defa karşılaşıyoruz. Genel başkanları darbe çığırtkanlığı yapar. Adaylarının biri kirli ilişkileri, kibri ve yalanlarıyla ortada gezer. Bir diğeri terör örgütünü över. Bir başkası millete hakaret eder. Böyle ana muhalefet partisi mi olur? Milletimiz CHP'ye de DEM'lendiği ortaklarına da sadece AK Parti'ye ve Cumhur İttifakına kaybettirmek için ortada dolananlara da hak ettikleri cevabı sandıkta verecektir.”

Putin'e taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede Putin'e, Moskova'da gerçekleşen terör saldırısı nedeniyle taziye dileklerini iletti. Masum insanları alçakça hedef alan menfur terör saldırısını en sert biçimde lanetleyerek, Rusya halkı için başsağlığı ve sabır dileklerini ifade eden Erdoğan, saldırının, bölgedeki krizlere bir an önce barışçıl şekilde son verilmesi ihtiyacını ortaya koyduğunu vurguladı. Erdoğan, Türkiye'nin terörün her türlüsü ile ayrımsız mücadele anlayışı içinde Rusya ile terörle mücadele alanında işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.

Alandan notlar

* Mitinge 2 saat kala vatandaşlar alanı hınca hınç doldurdu.

* Miting nedeniyle olağanüstü güvenlik tedbirleri alındı.

*Basın da programa yoğun ilgi gösterdi. Bazı muhalif gazeteciler ve yayın organları da mitingi takip etti. Uluslararası basın da mitingi izledi.

* Engelli ve yaşlı vatandaşlar alana golf arabalarıyla taşındı. Bu vatandaşlar için sandalyelerin bulunduğu ayrı bir bölüm ayrıldı.

* Alanda “Sen bu milletin kabul olmuş duasısın”, “Bir adam sevdik biz; Allah'tan başka hiçbir güçten korkmayan ve boyun eğmeyen”, , “Fatih gibi hırslı Kanuni gibi adil Abdülhamit kadar fedakârsın. Biliyoruz usta sen de onlardansın” pankartları açıldı.







