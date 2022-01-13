DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Günaydı'ya FETÖ'den gözaltı

Yine bir CHP'li İBB tiyatrosu: KİPTAŞ kura çekimine hile karıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştirak şirketi KİPTAŞ'ın Tuzla ilçesi Aydınlıkevler mahallesinde inşa ettiği konutlar için kura çekimi bugün düzenlendi. Kurada torbadan çekilen kura numarasında istenilen rakamın gelmemesi üzerine tekrardan numara çekimi yapıldı. Sosyal medya hesabından kura çekimine ilişkin görüntüleri paylaşan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fahri Şahin 'Kiptaş'ın Tuzla Aydınlık Evler projesi kura çekilişinde yine bir CHP'li İBB'nin tiyatrosu oynandı. Kura çekilişindeki 3. kişinin eline lütfen dikkatli bakınız. İBB'nin misafir belediye başkanı sözde adalet dağıtıyor' dedi.







