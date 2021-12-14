43 ilde FETÖ operasyonu: 102 kişi için gözaltı kararı var

Ankara merkezli 43 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon düzenlendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem imam’ oldukları tespit edilen; 64’ü daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 38’i özel sektör çalışanı olmak üzere 102 ‘mahrem imam’ şüphelinin, Ankara merkezli 43 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.
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Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 10. kilometresindeki Hurdalık Kavşağı’nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 71 AAE 477 plakalı Volkswagen marka otomobil, aynı yönde ilerleyen Y.Ş’nin kullandığı 06 BK 4155 plakalı Mercedes marka minibüs ile çarpıştı.
Kontrolden çıkan minibüs, refüje çarpıp takla attı. Hurdaya dönen otomobilde yangın çıktı.
Yoldan geçen vatandaşlar ise otomobilin motor bölümünde çıkan alevlere yangın tüpleriyle müdahale ederek, içerisindeki 3 kişiyi yanmaktan kurtardı.
Minibüsteki 2 kişide kazada ağır yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Onur Ö. (23), Bayram K. (43), Yıldırım Ş. (22), Mustafa Y. (40) ve Oğuzhan S’nin (23) sağlık görevlilerince, olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 5 kişinin de sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
İtfaiye ekipleri yanan otomobilde soğutma işlemi yaptı. Kara yolları ekipleri ise küreme aracıyla yolu temizledi. Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapatılan Kırıkkale-Kayseri kara yolundaki ulaşım, araçların çekici vasıtasıyla yoldan kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kırıkkale’de minibüs ile çarpışan otomobil alev aldı 5 ağır yaralı
Kırıkkale’de minibüs ile çarpışan otomobil alev aldı 5 ağır yaralı
Kırıkkale’de minibüs ile çarpışan otomobil alev aldı 5 ağır yaralı
Kırıkkale’de minibüs ile çarpışan otomobil alev aldı 5 ağır yaralı
Minibüs ile çarpışıp alev topuna döndü: Feci kazada beş kişi ağır yaralandı
Kırıkkale'de minibüs ile çarpışan otomobilin alev aldığı kazada yoldan geçen vatandaşlar, yangın tüpleriyle müdahale ederek, 3 kişiyi kurtardı. Takla atan minibüsteki 2 kişi de ağır yaralandı. Beş kişinin ağır yaralandığı kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Kırıkkale-Kayseri yolu, tekrar açıldı.
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Olay, Muhsin Çelebi Mahallesi 603 Sokakta yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, çarşıdan yürüyerek eve giden Fatma T. (18), Meltem S. (24), Muhammed S. (25) ve Ekrem B. (24), yanındaki kız arkadaşlarına laf atıldığı iddiasıyla bir grupla tartıştı.
Kısa sürede kavgaya dönen tartışmada sopa, tekme ve yumruklar havada uçuştu.
Birbirlerine saldıran 2 grubun kavga anları bir aracın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
2 kadının da karıştığı kavgada Ekrem B. kimliği belirlenemeyen karşı grup tarafından sopa, yumruk ve tekmelerle darp edildi.
Yoldan geçen vatandaşların bile ayırmaya cesaret edemediği kavgada Ekrem B. kanlar içinde kaldı. Zaman zaman karşı tarafın uçan tekmelerle saldırdığı Ekrem B.’yi yanındaki 2 kadın korumaya çalıştı.
Bir yandan kavga devam ederken öte yandan kavgayı bırakıp görüntü almak isteyen basın mensuplarına da saldıran Fatma T., Meltem S. ve Ekrem B. gazetecilere tehdit ve hakaretler yağdırdı.
Kavgada hıncını alamayan Ekrem B. kaldırımda bulunan elektrik panosunu tekmeleyerek yıktı.
Kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ilk olarak yakın bulunan 2 bekçi intikal etti.
Duruma müdahale etmek isteyen 2 bekçi kavgayı ayırmak isterken kendini kavganın içinde buldu. Bekçilere saldırarak mukavemette bulunan Ekrem B. ve arkadaşları daha sonra olay yerine gelen trafik, asayiş ve çevik kuvvet ekiplerince kontrol altına alındı.
Polis ekipleri ve bekçilere mukavemette bulunan şüpheliler zor kullanılarak yere yatırılıp gözaltına alındı. Yaklaşık 40 polis ve bekçinin müdahale ettiği kavga 1 saat boyunca sürdü. 4 kişinin gözaltına alındığı kavgada şüpheliler Aksaray Polis Merkezine götürüldü. Kavga haberini alıp polis merkezine gelen Ekrem B.’nin yakınları polis ve bekçilere küfürler yağdırarak tehditler savurdu.
Fatma T., kavgada yüzü kanlar içinde kalan erkek arkadaşı Ekrem B.’nin gözaltına alındığı sırada bir yandan cep telefonu kamerasıyla erkek arkadaşının görüntüsünü çekti, diğer yandan da, “Sen merak etme. Ben senin her şeyini kayıt altına alıyorum, ağabeyine göstereceğim” diyerek yüzünü okşadı.<br>Polis, kavgada olay yerinden kaçan 4 şüphelinin peşine düştü.<br>Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Sopa, yumruk ve tekmeler havada uçuştu: Bekçi ve polise de saldırdılar
Aksaray'da iki grup arasında 'laf atma' meselesi yüzünden sokak ortasında çıkan kavgada sopa, yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Bekçi ve polis memurlarına da saldıran grubun kavgası anbean araç güvenlik kamerasına yansıdı. Güçlükle müdahale edilen olayda şüpheliler yere yatırılarak gözaltına alındı.