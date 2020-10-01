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POLİTİKA

NATO: Türkiye ve Yunanistan arasında mekanizma kuruldu

NATO, Doğu Akdeniz konusunda Türkiye ile Yunanistan arasında ayrıştırma usullerine yönelik mekanizmanın kurulduğunu bildirdi.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

NATO, Doğu Akdeniz konusunda Türkiye ile Yunanistan arasında ayrıştırma usullerine yönelik mekanizmanın kurulduğunu bildirdi. Önceki gün Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantılardan 6'ncısı gerçekleşmişti. Görüşmede, Doğu Akdeniz başta olmak üzere Yunanistan ile yaşanan gerginlikler ele alınmıştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'İstiklalimizi ve istikbalimizi korumak için gerektiğinde diplomasiden askeri güce kadar her mekanizmayı etkin şekilde devreye sokabilecek alt yapıya ve iradeye sahip olduğumuz için bu derece dikkate alınıyoruz. Son günlerde Doğu Akdeniz ve Ege'de tarihten ibret almadan Türkiye'nin hakkını ve hukukunu hiçe sayarak emrivaki yapmaya çalışanlar da eninde sonunda bu gerçeği kabullenecektir. Kendi vatandaşlarının güvenliğini ve refahını tehlikeye atma pahasına Türkiye'nin karşısına dikilenler için o kadar açık söylüyorum, anı geldiğinde korkarım ki bedelini ağır ödemezler' dedi.

Stoltenberg: "İyi ilerleme kaydediliyor"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, geçtiğimiz hafta Doğu Akdeniz'de enerji kaynakları nedeniyle Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginliğin ardından yapılan teknik görüşmelerde "iyi bir ilerleme" kaydedildiğini bildirmişti. Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan heyetlerinin görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada "Bu toplantılar devam ediyor. İyi bir ilerleme kaydedildi." ifadelerini kullanmıştı.

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