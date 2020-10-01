NATO: Türkiye ve Yunanistan arasında mekanizma kuruldu

NATO, Doğu Akdeniz konusunda Türkiye ile Yunanistan arasında ayrıştırma usullerine yönelik mekanizmanın kurulduğunu bildirdi. Önceki gün Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantılardan 6'ncısı gerçekleşmişti. Görüşmede, Doğu Akdeniz başta olmak üzere Yunanistan ile yaşanan gerginlikler ele alınmıştı.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, geçtiğimiz hafta Doğu Akdeniz'de enerji kaynakları nedeniyle Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginliğin ardından yapılan teknik görüşmelerde "iyi bir ilerleme" kaydedildiğini bildirmişti. Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan heyetlerinin görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada "Bu toplantılar devam ediyor. İyi bir ilerleme kaydedildi." ifadelerini kullanmıştı.