Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem NATOda 6ncı Türkiye-Yunanistan toplantısı başladı Masada Doğu Akdeniz var
POLİTİKA

NATO'da 6'ncı Türkiye-Yunanistan toplantısı başladı: Masada Doğu Akdeniz var

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantılardan 6'ncısı bugün 14.00 itibarıyla başladı. Görüşmede, Doğu Akdeniz başta olmak üzere Yunanistan ile yaşanan gerginlikler ele alınacak.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Türkiye ve Yunanistan heyetleri 6'ncı kez NATO Karargahı'nda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantı bugün Türkiye saatiyle 14.00 itibarıyla NATO Karargahı'nda başladı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye ile Yunanistan teknik görüşmelerde 'iyi bir ilerleme' kaydetti
DÜNYA
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye ile Yunanistan teknik görüşmelerde 'iyi bir ilerleme' kaydetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert uyarı: Açık söylüyorum, anı geldiğinde korkarım ki bedelini ağır ödemezler
OYNAT 02:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert uyarı: Açık söylüyorum, anı geldiğinde korkarım ki bedelini ağır ödemezler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'İstiklalimizi ve istikbalimizi korumak için gerektiğinde diplomasiden askeri güce kadar her mekanizmayı etkin şekilde devreye sokabilecek alt yapıya ve iradeye sahip olduğumuz için bu derece dikkate alınıyoruz. Son günlerde Doğu Akdeniz ve Ege'de tarihten ibret almadan Türkiye'nin hakkını ve hukukunu hiçe sayarak emrivaki yapmaya çalışanlar da eninde sonunda bu gerçeği kabullenecektir. Kendi vatandaşlarının güvenliğini ve refahını tehlikeye atma pahasına Türkiye'nin karşısına dikilenler için o kadar açık söylüyorum, anı geldiğinde korkarım ki bedelini ağır ödemezler' dedi.

Stoltenberg: "İyi ilerleme kaydediliyor"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, geçtiğimiz hafta Doğu Akdeniz'de enerji kaynakları nedeniyle Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginliğin ardından yapılan teknik görüşmelerde "iyi bir ilerleme" kaydedildiğini bildirmişti. Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan heyetlerinin görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada "Bu toplantılar devam ediyor. İyi bir ilerleme kaydedildi." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz diplomasisi
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz diplomasisi

Diyaloğa bir şans verdik
GÜNDEM
Diyaloğa bir şans verdik
Abone Ol Google News
400 yıllık derbi: Lahanacılar ve Bamyacılar

400 yıllık derbi:
Lahanacılar ve Bamyacılar

​Sultanların uğruna şiirler yazdığı ezeli rekabet...
Ermenistanınihlal ve işgal tarihi

​Stalin'in desteğinden güç bularak pervasızca işgal ettiler.
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan CHPli Çeviközün skandal iddiasını tekrarladı: Türkiye terörist sevk ediyor

​TOKİ yüzlerce konut ve işyerini satışa çıkardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.