NATO'da 6'ncı Türkiye-Yunanistan toplantısı başladı: Masada Doğu Akdeniz var
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantılardan 6'ncısı bugün 14.00 itibarıyla başladı. Görüşmede, Doğu Akdeniz başta olmak üzere Yunanistan ile yaşanan gerginlikler ele alınacak.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Türkiye ve Yunanistan heyetleri 6'ncı kez NATO Karargahı'nda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantı bugün Türkiye saatiyle 14.00 itibarıyla NATO Karargahı'nda başladı.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, geçtiğimiz hafta Doğu Akdeniz'de enerji kaynakları nedeniyle Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginliğin ardından yapılan teknik görüşmelerde "iyi bir ilerleme" kaydedildiğini bildirmişti. Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan heyetlerinin görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada "Bu toplantılar devam ediyor. İyi bir ilerleme kaydedildi." ifadelerini kullanmıştı.