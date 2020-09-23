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Dünya NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye ile Yunanistan teknik görüşmelerde iyi bir ilerleme kaydetti
AVRUPA

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye ile Yunanistan teknik görüşmelerde 'iyi bir ilerleme' kaydetti

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Doğu Akdeniz'de enerji kaynakları nedeniyle Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginliğin ardından yapılan teknik görüşmelerde "iyi bir ilerleme" kaydedildiğini bildirdi. Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan heyetlerinin görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada "Bu toplantılar devam ediyor. İyi bir ilerleme kaydedildi." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

Türkiye-Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliği sonrası gerçekleştirilen görüşmeler sonrası NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den son dakika açıklaması geldi. Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasındaki teknik görüşmelerde 'İyi bir ilerleme' kaydedildiğini belirtti.

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Stoltenberg, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile NATO karargahındaki görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, Türkiye ile Yunanistan'ın, Doğu Akdeniz'de ayrıştırma usulleri oluşturulması, havada ve denizde istenmeyen olayların ve kazaların önlenmesi için bugüne kadar birkaç toplantı yaptığını hatırlattı.

İYİ İLERLEME KAYDEDİLDİ

Stoltenberg, "Bu toplantılar devam ediyor. İyi bir ilerleme kaydedildi." diye konuştu.

  • Toplantıların askeri teknik görüşmeler olduğunu vurgulayan Stoltenberg, bunların Almanya'nın anlaşmazlıkların çözümü konusunda yürüttüğü diplomatik çabalara tamamlayıcı nitelikte olduğunu ifade etti.

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Stoltenberg, Almanya'nın çabalarının dün Türkiye ile Yunanistan'ın istikşafi görüşmeleri yeniden başlatma konusunda anlaşmasını sağladığını belirterek, bundan memnuniyet duyduğunu, Türk ve Yunanlı liderlerle yakın temas içinde olmayı sürdüreceğini söyledi.

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