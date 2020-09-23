NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye ile Yunanistan teknik görüşmelerde 'iyi bir ilerleme' kaydetti

Türkiye-Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliği sonrası gerçekleştirilen görüşmeler sonrası NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den son dakika açıklaması geldi. Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasındaki teknik görüşmelerde 'İyi bir ilerleme' kaydedildiğini belirtti.

GÜNDEM Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri NATO'da 5'inci kez toplandı

Stoltenberg, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile NATO karargahındaki görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, Türkiye ile Yunanistan'ın, Doğu Akdeniz'de ayrıştırma usulleri oluşturulması, havada ve denizde istenmeyen olayların ve kazaların önlenmesi için bugüne kadar birkaç toplantı yaptığını hatırlattı.

İYİ İLERLEME KAYDEDİLDİ

Stoltenberg, "Bu toplantılar devam ediyor. İyi bir ilerleme kaydedildi." diye konuştu.

Toplantıların askeri teknik görüşmeler olduğunu vurgulayan Stoltenberg, bunların Almanya'nın anlaşmazlıkların çözümü konusunda yürüttüğü diplomatik çabalara tamamlayıcı nitelikte olduğunu ifade etti.

GÜNDEM Milli Savunma Bakanı Akar: Macron problemlerin üzerine benzin döküyor

Stoltenberg, Almanya'nın çabalarının dün Türkiye ile Yunanistan'ın istikşafi görüşmeleri yeniden başlatma konusunda anlaşmasını sağladığını belirterek, bundan memnuniyet duyduğunu, Türk ve Yunanlı liderlerle yakın temas içinde olmayı sürdüreceğini söyledi.

GÜNDEM MSB: Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki toplantı NATO Karargahı'nda sona erdi

GÜNDEM BM Genel Kurul Başkanı Bozkır'dan ilk mesaj: Doğu Akdeniz'deki gerilim diplomasi ve barışçıl yollarla çözülmeli