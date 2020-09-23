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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı ve NATO Genel Sekreteri ile görüşecek
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı ve NATO Genel Sekreteri ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı ve NATO Genel Sekreteri ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile video konferansla, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonla görüşecek.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16:30’da Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferans, saat 18:00’da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ve Michel görüştü: Türkiye ve Yunanistan istikşafi görüşmelere başlamaya hazır
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ve Michel görüştü: Türkiye ve Yunanistan istikşafi görüşmelere başlamaya hazır

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Bir buçuk yıla kadar hapsi isteniyor

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Gülüyordu<br>başına geldi

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Almanya'dan Yunanistan'a çağrı: Adalara konuşlandırdığın askerleri çek
Dünya

Almanya'dan Yunanistan'a çağrı: Adalara konuşlandırdığın askerleri çek

Alman hükümetinin 1960 yılından bu yana Ege'deki adaları silahlandıran ve asker konuşlandıran Yunanistan'ı uyardığı iddia edildi. Yunan basınının iddiasına göre, Merkel yönetimi Yunanistan'dan adalardaki askeri varlığını sonlandırmasını istiyor.
CHP'li Başkan Hüseyin Gemi, İYİ Parti lokalinde kağıt oynarken görüntülendi
Gündem

CHP'li Başkan Hüseyin Gemi, İYİ Parti lokalinde kağıt oynarken görüntülendi

CHP Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, yasak olmasına rağmen İYİ Parti lokalinde maskesiz bir şekilde kağıt oyunu oynarken yakalandı. Gemi'nin görüntüleri akıllara, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kahvehanelerdeki oyun yasağına ilişkin olarak "Vatandaş kahveye niye gitsin o zaman. Oysa önlem alabilirsiniz, her oyunda sıfır, yeni kağıt açacaksınız. Bu kadar basit" sözlerini getirdi.
Ayasofya'daki yeni keşifler bilim dünyasıyla paylaşılacak: Dünyadan araştırmacılar bir araya geliyor
Hayat

Ayasofya'daki yeni keşifler bilim dünyasıyla paylaşılacak: Dünyadan araştırmacılar bir araya geliyor

Ayasofya'yı yapımından bu yana geçen 1483 yıldır havalandırarak ayakta tutan yeraltı menfezlerinin 3 boyutlu görüntülenmesi projesinde elde edilen veriler, "Uluslararası Ayasofya Sempozyumu"nda bilim dünyasıyla paylaşılacak. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Ayasofya Müzesi, Kindai Üniversitesi, Tohoku Sanat ve Tasarım Üniversitesi, Kyoto Üniversitesi ve Calabria Üniversitesi ortaklığında gerçekleşecek “Uluslararası Ayasofya Sempozyumu”, Almanya, ABD, Japonya, İsviçre, İtalya ve İspanya’nın da aralarında olduğu birçok ülkeden akademisyen, araştırmacı ve uzmanı bir araya getirecek.

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