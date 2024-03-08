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Nisanda kurtuluyoruz: Metro arızalandı vatandaşlar tünellerde yürüdü

İstanbul’un toplu taşıma sistemi alarm veriyor. Dün sabah en yoğun saatlerde Üsküdar- Çekmeköy Metro Hattı'nda araç arızalandı. Vatandaşlar tünellerde yürüdü. Binlerce İstanbullu işine ve okula geç kaldı. Yaşanan kaostan görüntüler paylaşan Cumhur İttifakı'nın İBB Adayı Murat Kurum, “İstanbul’u beceriksizliğe teslim etmeyeceğiz! Nisanda kurtuluyoruz.” paylaşımı yaptı.

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:00 - 8/03/2024 Friday
Güncelleme: 04:42 - 8/03/2024 Friday
Yeni Şafak
Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum
Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum

Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum, “İstanbul'un son dönemine yakışır bir sabah” geçirdiğini belirtti. Üsküdar-Çekmeköy metrosunda yaşanan kaostan görüntüler paylaşan Kurum, "İstanbul bu sabah da bildiğiniz gibi. Bozulan metrolar, işlerine gitmeye çalışan ancak yolculuğu çileye dönüşen İstanbullular. İstanbul’u bu beceriksizliğe teslim etmeyeceğiz! Nisanda kurtuluyoruz." ifadelerini kullandı.


EŞSİZ İSTANBUL'A KAVUŞACAĞIZ

Eşsiz Şehir Eşsiz İstanbul lansmanında sahneye çıkan Kurum, sosyal belediyecilik projelerini tanıttı. “Eşsiz bir şehirde yaşıyoruz” diyen Kurum, “Bu şehirde gençleri ile kadınları ile, engelli kardeşlerimiz ile tek arzumuz huzur içinde yaşamak. Paylaştığımız sevgimizi, düşüncemizi İstanbul'un güzelliğini doyasıya yaşamak istiyoruz. 31 Mart akşamı Eşsiz İstanbul'a kavuşacağız inşallah” ifadelerini kullandı.


İŞÇİLER GERİ DÖNECEK

Özlenen İstanbul’u hep birlikte inşa edeceklerini söyleyen Kurum, “1 Nisan'dan itibaren İBB sizlerin iyi gününüzde kötü gününüzde her anınızda yanınızda olacak. Bu hedefleri sosyal belediyecilik uygulamalarımız ile kısa sürede başaracağız. Her bir an artık eziyet haline geldi. Bugün burada tarihin ve vicdanın önünde sizlere söz veriyoruz. Haksız yere işlerinden edilen emekçilerimiz işlerine geri dönecek. Bu şehirde kimse haksızlığa uğramayacak, işten haksız yere çıkarılmayacak" dedi.


#politika
#Murat Kurum
#Cumhur İttifakı
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