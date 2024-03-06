İBB adayı Murat Kurum: İSMEK'ler yeniden açılacak

İstanbul'un, kadınların ve gençlerin başrolü oynadığı bir şehir olacağını dile getiren Kurum, "Sizin iş gücüne katılımınızı çok önemsiyoruz. Bunun için de ihtiyaç duyduğunuz eğitimlere, istihdam fırsatlarına dair yaşadığınız eşitsizlikleri bir bir ortadan kaldıracağız. Onların kapattığı o İSMEK'imizi İstanbul'un 39 ilçesine, her mahallesine biz getireceğiz” diye konuştu.Kurum, kadınların hangi sektörde iş yapmak isterlerse yanlarında olacaklarını vurgulayarak, “İlk işini kuran 100 bin girişimci kadınımıza 100 bin lira destek sunarak, 'Büyükşehir yanında' diyeceğiz” diye konuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun “İSKİ tam bir rezalet” dediğini, İSKİ'yi bu hale getirenlerin mevcut İBB yönetimi olduğunu dile getiren Kurum, "İstanbul'a şu 5 yılda bir damla yeni içme suyu kaynağı getirmediler ” ifadelerini kullandı.
Murat Kurum.
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1 saat önce