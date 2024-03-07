Murat Kurum: İstanbul'a 7/24 hizmet verecek kreşler armağan edeceğiz

Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum, 'Eşsiz İstanbul Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
'Biz ev hanımı ya da çalışan kadın ayrımı yapmayacağız. İstanbul'a 7/24 hizmet verecek kreşler armağan edeceğiz. 31 Mart akşamı inşallah bu çile son bulacak. İstanbul'un anneleri her hizmetin en güzeline layık. Projelerimizde tecrübeli ekip ve güvenilir bakıcılarla vatandaşımızın yanında olacağız. İstanbul'un kadınlarını asla yalnız yolda bırakmayacağız. Kadınlarımız ayrıştırmayacağız tüm İstanbul ile geleceğe güvenle yürüyeceğiz.
Yavrularımızın mutlu bir çocukluk geçirmesi için çok güzel projeler hazırladık. Bu projelerle çocukların İstanbul'da huzurlu bir şekilde yaşadığına şahitlik edeceğiz. Sadece 0-6 yaş grubu için değil ilkokul ve ortaokul öğrencilerimize de ücretsiz ulaşım hakkı vereceğiz. Okulların temizliğini biz üstleneceğiz.
Tüm üniversite öğrencilerimize her yıl artan oranda eğitim desteği vereceğiz. Yine mevcut yönetimin son 5 yılda söz verip gerçekleştirmediği işlerden bir tanesi, indirim yapacağız dediler biz gençlerimize mevcut öğrenci tarifesi üzerinden yüzde 40 indirim yapacağız. '