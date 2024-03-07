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Murat Kurum: İstanbul'a 7/24 hizmet verecek kreşler armağan edeceğiz

Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum, 'Eşsiz İstanbul Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'da projelerini tanıtan Murat Kurum, 'Biz ev hanımı ya da çalışan kadın ayrımı yapmayacağız. İstanbul'a 7/24 hizmet verecek kreşler armağan edeceğiz. Yavrularımızın mutlu bir çocukluk geçirmesi için çok güzel projeler hazırladık. Bu projelerle çocukların İstanbul'da huzurlu bir şekilde yaşadığına şahitlik edeceğiz. Sadece 0-6 yaş grubu için değil ilkokul ve ortaokul öğrencilerimize de ücretsiz ulaşım hakkı vereceğiz' dedi.

12:16 - 7/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 13:02 - 7/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum
Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum

Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum, 'Eşsiz İstanbul Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.


Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

'Biz ev hanımı ya da çalışan kadın ayrımı yapmayacağız. İstanbul'a 7/24 hizmet verecek kreşler armağan edeceğiz. 31 Mart akşamı inşallah bu çile son bulacak. İstanbul'un anneleri her hizmetin en güzeline layık. Projelerimizde tecrübeli ekip ve güvenilir bakıcılarla vatandaşımızın yanında olacağız. İstanbul'un kadınlarını asla yalnız yolda bırakmayacağız. Kadınlarımız ayrıştırmayacağız tüm İstanbul ile geleceğe güvenle yürüyeceğiz.


Yavrularımızın mutlu bir çocukluk geçirmesi için çok güzel projeler hazırladık. Bu projelerle çocukların İstanbul'da huzurlu bir şekilde yaşadığına şahitlik edeceğiz. Sadece 0-6 yaş grubu için değil ilkokul ve ortaokul öğrencilerimize de ücretsiz ulaşım hakkı vereceğiz. Okulların temizliğini biz üstleneceğiz.


Tüm üniversite öğrencilerimize her yıl artan oranda eğitim desteği vereceğiz. Yine mevcut yönetimin son 5 yılda söz verip gerçekleştirmediği işlerden bir tanesi, indirim yapacağız dediler biz gençlerimize mevcut öğrenci tarifesi üzerinden yüzde 40 indirim yapacağız. '


Murat Kurum 'Türkiye'de bir ilk' diyerek dev projesini duyurdu: İstanbul'un 39 ilçesinde yapacağız
Murat Kurum 'Türkiye'de bir ilk' diyerek dev projesini duyurdu: İstanbul'un 39 ilçesinde yapacağız

Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum, yüksek kira fiyatlarına karşı çözüm olacak projesini duyurdu. Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Kurum, Türkiye'de bir ilk olduğunu belirterek 100 bin kiralık konut yapacaklarını açıkladı. 39 ilçede gerçekleştirilecek proje ile kentsel dönüşüme giren insanların evleri yapılana kadar misafir edileceğini ifade eden Kurum, "İstanbul'da kira ve konut fiyatlarını düşürmemiz için arzı artırmamız lazım. İstanbul'da bir deprem olduğunda biz enkazlara ulaşamayız. Böylesi kötü bir durum karşısında seferberlik anlayışıyla bu işi yapmamız lazım. Bunun kaçarı yok, başka bir alternatifi de yok." dedi.

Murat Kurum: ‘’İstanbul'un kaynaklarını doğru kullanırsanız her işi yaparsınız’’
Murat Kurum: ‘’İstanbul'un kaynaklarını doğru kullanırsanız her işi yaparsınız’’

Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum Sultanbeyli Mitingi'nde konuştu. İstanbul'un gücünün her yere yeteceğini kaydeden Kurum, "İstanbul'un kaynaklarını siz doğru kullanırsanız, İstanbul'a, Sultanbeyli'ye harcarsanız her işi yaparsınız. Ama bunlar gibi reklam bütçesine, deprem bütçesinin 2 katını ayırırsanız iş yapamazsınız. Kaynağı İstanbul, Sultanbeyli için değil, kendi geleceğiniz için harcarsanız, İstanbul, Sultanbeyli üzülür. Maalesef yürüyen merdiveni çalıştıramayan bir anlayış var. Metro duraklarını su basıyor, otobüsler yolda kalıyor, otobüsler yanıyor. Otobüsler eskiden iyi kötü milletimizi götürüyordu, şimdi otobüs de yok. Nereye gitti bu otobüsler? Allah'ın izniyle o yürüyen merdivenleri de metrobüs duraklarını da otobüsü de çalışıp Sultanbeyli'nin hizmetine getireceğim. Böyle bir şey olabilir mi ya 1 otobüsü bile koyamayan bir anlayış. Ya sen 2 günlük konsere 550 milyon harcayacağına, gel Sultanbeyli'nin otobüs işini, ulaşım sorununu çöz. Çözmezler, böyle dertleri, böyle bir hedefleri yok. Ama inşallah biz 31 Mart'ta onlara gereken cevabı sandıkta vereceğiz. Öyle bir cevap vereceğiz ki ne olduklarını şaşıracaklar."


#Murat Kurum
#İstanbul
#AK Parti
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