Gündem Nokta operasyonlar mağaralara sıkıştırdı Teröristlere susun talimatı
POLİTİKA

Nokta operasyonlar mağaralara sıkıştırdı: Teröristlere 'susun' talimatı

Nokta operasyonlarla sözde üst düzey isimlerin etkisiz hale getirilmesiyle terör örgütünde panik başladı. Kandil, yerlerinin tespit edilmemesi için teröristlere "susun" talimatı verdi.

Haber Merkezi Diğer
Nokta operasyonlar mağaralara sıkıştırdı: Teröristlere susun talimatı
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Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) başarılı operasyonlarıyla teröristler için çember daralıyor. TRT Haber'in aktardığına göre; Aralıksız devam eden Pençe Yıldırım ve Pençe Şimşek operasyonları ile örgüte darbe üstüne darbe vuruluyor. MİT, terör örgütünün sözde yöneticilerini nokta atışıyla etkisiz hale getiriyor.

Örgütte panik başladı

Irak'ın Kuzeyinde 18 Mayıs'ta Sofi Nurettin, Mahmur'da 6 Haziran'da Selman Bozkır, 11 Haziran'da Hasan Adır, 22 Haziran'da Süleymaniye'de Ulaş Doğan'ın etkisiz hale getirilmesi örgütte büyük paniğe neden oldu. Kırsal alanda örgüt içi irtibat zayıfladı. Nokta operasyonlarla büyük darbe alan Kandil, teröristlere yeni bir talimat geldi.

Kandil'den 'susun' talimatı

Yerlerinin tespit edilmemesi için mağaralardan dışarı çıkamayan teröristlere 'susun' talimatı verildi. İstihbarat kaynakları, teröristler arasındaki telsiz konuşmalarının bu talimatla azaldığını belirledi. Son dönemde örgütün üst düzey yöneticilerine darbe vuruldu.

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