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POLİTİKA

MİT ve TSK'dan ortak operasyon: 2'si sözde üst düzey 4 terörist etkisiz hale getirildi

MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla, 2'si sözde üst düzey 4 terörist, Irak'ın kuzeyindeki Duhok kırsalında etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
MİT ve TSKdan ortak operasyon: 2si sözde üst düzey 4 terörist etkisiz hale getirildi
2'si sözde üst düzey 4 terörist etkisiz hale getirildi

MİT tarafından, Pençe-Şimşek operasyonuna karşı PKK/KCK’lı teröristlere destek olmak amacıyla, Suriye alanından Irak’a silah mühimmat ve terörist aktarımı gerçekleştirileceği istihbaratı alınması üzerine operasyon kararı alındı.


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Örgüt mensuplarının, silah ve mühimmatlarıyla birlikte Suriye’den Irak kuzeyine geçtikleri ve sivil yerleşim alanlarından uzaklaşarak Duhok kırsalında bulunduğunun teyit edilmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonla aralarında iki üst düzey teröristin bulunduğu dört terörist etkisiz hale getirildi.

DHA

DHA

DHA

DHA

Irak'ın kuzeyinde 4 terörist böyle etkisiz hale getirildi
OYNAT 00:26
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist böyle etkisiz hale getirildi
MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla, 2'si sözde üst düzey 4 terörist, Irak'ın kuzeyindeki Duhok kırsalında etkisiz hale getirildi.

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