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ERZURUM

MİT ve Jandarma'dan ortak operasyon: Gri listedeki PKK'lı terörist yakalandı

Terörden Arananalar Listesi'nde gri kategoride yer alan PKK mensubu "Şiyar Erzurum" kod adlı İslam Biliz, MİT ve Jandarma'nın Türkiye-İran sınırında düzenlediği ortak operasyon ile yakalandı. Teröristin, 2015 yılında PKK/KCK'ya katıldığı ve Irak'ın kuzeyindeki örgüt kamplarında 'saldırı' ile 'sabotaj' eğitimi aldığı tespit edildi.

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MİT ve Jandarmadan ortak operasyon: Gri listedeki PKKlı terörist yakalandı
"Şiyar Erzurum" kod adlı terörist İslam Biliz

İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde yer alan terör örgütü mensupları bir bir etkisiz hale getirilmeye ve yakalanmaya devam ediliyor.

Son olarak, MİT ve jandarma, PKK/KCK'ya yönelik Türkiye-İran sınırında ortak operasyon gerçekleştirdi. Sınırda yapılan operasyonda, İçişleri Bakanlığı'nın 'terörden arananlar listesi'ndeki gri kategoride yer alan terörist İsmail Biliz yakalandı.

Saldırı ve sabotaj eğitimi aldı

Şiyar Erzurum' kod adlı teröristin, 2015 yılında PKK/KCK'ya katıldığı ve Irak'ın kuzeyindeki örgüt kamplarında 'saldırı' ile 'sabotaj' eğitimi aldığı tespit edildi. Terörist Biliz'in Erzurum'un Karayazı ilçe kırsalının yanı sıra İran'da da faaliyet gösterdiği bildirildi.

Yeşil kategorideki terörist teslim olmuştu

İçişleri Bakanlığı'nın koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK'dan kaçan "Erdal Uğur" kod adlı Özgür Abik'in Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Yeşil kategorideki terörist teslim oldu
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Yeşil kategorideki terörist teslim oldu
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