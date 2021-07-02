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POLİTİKA

Numan Kurtulmuş: AK Parti bütün kamuoyu anketlerinde açık ara birinci

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, tüm anketlerde AK Parti'nin açık ara önde olduğunu söyledi. 2023'teki seçimlere ve kamuoyu araştırmalarının sonuçları hakkında konuşan Kurtulmuş, "Hangi kamuoyu anketini getirirseniz getirin, bütün kamuoyu anketlerinde AK Parti açık ara birinci partidir. İstiyorlarsa kendi anketlerini de kendileri açıklasın" dedi.

Haber Merkezi AA
Numan Kurtulmuş: AK Parti bütün kamuoyu anketlerinde açık ara birinci
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Denizli'de gündemi değerlendirdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Denizli programı kapsamında Pamukkale ilçesindeki Çamlık Ofis'te gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Yalan siyaseti yapıyorlar"

Reformları hayata geçirdikleri bir ortamda muhalefet partilerinin erken seçim çağrılarını dile getirdiğini hatırlatan Kurtulmuş, şunları söyledi: Erken seçim çağrıları ile ilgili maalesef Türkiye siyasetinde daha önce hiç görmediğimiz bir şekilde yalan siyaseti daha fazla artıyor. Hatta tehdit siyasetine de başlamış durumdalar.

"Seçim tarihi Haziran 2023'tür"

Türkiye'de kamu görevi yapan, millet adına kamuya hizmet eden bürokratları, iş adamlarını tehdit ederek, siyaseten onları yıldıracaklarını, hükümetin bu anlamda elini zayıflatacak bir tutum içerisinde olacaklarını zannediyorlar. Bütün bunların hepsi boşunadır. Erken seçim meselesi hakkında bir kez daha ifade etmek isterim ki Türkiye'nin seçim tarihi Haziran 2023'tür. İnşallah 1 yıl sonra da 2024'te de Türkiye, yerel seçimlerini yapacaktır.

"Açık ara birinci partiyiz"

Bütün anketlerde AK Parti'nin önde olduğunu belirten ve muhalefete kendi anketlerini açıklama çağrısı yapan Kurtulmuş, "AK Parti küçülüyor' diyenlere de şunu bir kez daha hatırlatmak isterim; hangi kamuoyu anketini getirirseniz getirin, bütün kamuoyu anketlerinde AK Parti açık ara birinci partidir. Bu anlamda da kendisini iktidara namzet görenlerin nal topladıkları, geriden geldikleri açıktır, ortadadır. İstiyorlarsa kendi anketlerini de kendileri açıklasın" dedi.

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