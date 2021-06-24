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POLİTİKA

Mehmet Özhaseki AK Parti'nin oy oranını açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, her seçimde birinci olduklarını vurgulayarak, "Son seçimlerde Ankara, İstanbul'a kilitlendiği için olay biraz, sanki millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var yine" ifadelerini kullandı. CHP'li belediyelerin siyaset anlayışını da eleştiren Özhaseki, "Eğer taş üstüne taş koydularsa söyleyin. Durmadan bir açlık edebiyatı yapıyorlar ama ellerindeki imkanlarla da bakıyorsun bol bol heykel açıyorlar." dedi.

Haber Merkezi DHA
Mehmet Özhaseki AK Partinin oy oranını açıkladı: Yüzde 45 oyumuz var
Mehmet Özhaseki

Mehmet Özhaseki, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gitti.

Şehirde ilk olarak Vali Ömer Faruk Coşkun'u ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ü ziyareti eden Özhaseki, belediyecilik faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Belediyecilik tarihine de iz vuran en önemli tarihin 1994 yılı olduğunu ifade eden Özhaseki, "Neden diyecek olursanız, İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımızın, bizden de birçok Anadolu vilayetinde belediye başkanlığı işinin başlamasından önce Türkiye'de ne yazık ki katı, biraz ideolojik tavırlı, takıntılı bir belediyecilik anlayışı vardı. Soldan gelenler, kafalarındaki sapkın dünya görüşüne gidebilmek için ya Rusya ya Çin, küçücük Arnavutluk, Küba hayranlığıyla sınıf mücadelesini başlatmayı düşünürler, hizmeti düşünmezler, belediyeleri de ellerine geçirdikleri bir kale gibi görürler, sonra da oradan o sapkın ideolojisine hizmet etmesi için bir mücadele başlatırlardı. Bunun neticesinde vatandaş hizmet alamaz, İstanbul'da günlerce sular akmaz, çöp dağları birikir, patlamalar olur, işçiler eylemden eyleme koşar, vatandaş da hizmet bekler kimsenin de umurunda olmazdı" diye konuştu.

"Yüzde 45 oyumuz var"

AK Partili belediyelerin hizmet etmesinin yanında gönül belediyeciliği de yaptığını ifade eden Özhaseki, yüzde 45 oyları olduğunu vurgulayarak, "Bütün şehirlerde dikkat edin büyük projelerin tamamı neredeyse 2000'lerden sonradır, bizim iktidarımıza tesadüf eder. Her seçimde biz birinci oluyoruz. 2004'te AK Parti olarak seçimlere girdik yüzde 40'lar civarında bir oyumuz var. 2009'da, 2014'te aynı şekilde. Son seçimlerde Ankara, İstanbul'a kilitlendiği için olay biraz, sanki millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var yine. Elhamdülillah. Yani millet bize yine oy veriyor, bize güvenini devam ettiriyor." ifadelerini kullandı.

"Açlık edebiyatı yapıp bol bol heykel dikiyorlar"

'Sorunlarım kim çözer' diye vatandaşa sorulduğunda, cevap olarak birinci sırada çok miktarda AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın çıktığını ifade eden Özhaseki, "Dikkat edin CHP'nin yapmaya çalıştığı baştan sona bir algı operasyonudur. Olmayan bir şeyi varmış gibi, yapmadıkları bir şeyi yapıyormuş gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Evet bazı şehirlerde şimdi iktidardalar seçmenin tercihidir saygı duyarız ama lütfen göz ucuyla takip edin Ankara, İstanbul, Adana, Mersin'den başlayarak CHP'li belediyeleri. Eğer taş üstüne taş koydularsa söyleyin. Durmadan bir açlık edebiyatı yapıyorlar ama ellerindeki imkanlarla da bakıyorsun bol bol heykel açıyorlar. Bugün sabah gördüm yine bir heykel açılışı vardı. Demek ki bunların ihtiyacı da heykeleymiş." ifadelerini kullandı.

"Bazen Özal gibi yapasımız geliyor"

AK Parti olarak ne kadar iş yapsalar da karşı tarafın zehirli bir dil kullandığını, insanın buna da üzülmeden edemediğini belirten Mehmet Özhaseki şunları söyledi:

"Geçenlerde merak ettim, arkadaşlarımıza 'CHP, büyük projeler hakkında ne demiş bir çıkarın' dedim. Hepsini arşivlerden çıkardılar. GAP çıkış, en büyük muhalefet CHP. Keban Barajı yapılmış 'Kurbağalara göl yapıyorlar' demişler. Allah'a kurban olayım Ecevit Başbakan olunca açılışını kendi yapmak zorunda kaldı, garip bir şey. Boğaz Köprüsü yapılış, 'Bu köprü yıkılır', 'Buradan zenginler geçecek' demişler. Vatan Caddesi yapılmış, 'Uçak mı inecek' diye bas bas bağırmışlar. Sabiha Gökçen yapıldığında Kılıçdaroğlu'nun beyanatlarını hatırlıyorum ben, buraya uçak inmez. Buraya havaalanı yapmak aslında tuz gölüne alabalık tesisi kurmaya benzer.' Marmaray yapılıyor, 'Bu yaptığınız tünellere su dolar, bu depremi tetikler' diyorlar. Sonra Avrasya yapılıyor 'Buradan araç maraç geçmez görürsünüz' diyorlar. Ben sordum geçenlerde günde 50 bin civarında araç geçiyor, İstanbul trafiğini de rahatlatan en önemli işlerin başında. Böyle olunca rahmetli Özal'ın söylediği söz benim çok hoşuma gidiyor, 'Ben aslında büyük projeler yapılacağı zaman önce o fikri ortaya atarım, sonra da aşırı sol kafalar ne diyor bakarım. Onlar ciddi muhalif ediyorsa kesin yaparım onu. Çünkü daha Türkiye'nin hayrına bir şey istediklerini görmedim' diyor. Bizim de bazen böyle yapasımız geliyor aslında."

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