Gündem Numan Kurtulmuş AK Partinin en yakın rakibiyle puan farkı 15
POLİTİKA

Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin en yakın rakibiyle puan farkı 15

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, oy oranlarına ilişkin kamuoyu araştırmalarının sonuçlarını paylaştı. AK Parti'nin, oylarının en düşük olduğu araştırmalarda bile rakiplerine en az 10 puan fark attığını belirten Kurtulmuş, "Hatta 15 puandan daha fazladır ama bu yetmez. Gönüllerden düşmemeyi esas alan bir anlayışla siyasetimizi sürdürmek zorundayız" dedi.

Haber Merkezi AA
Numan Kurtulmuş: AK Partinin en yakın rakibiyle puan farkı 15
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

"Seçim çalışmaları başladı kongreyle başladı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleri ile toplantılar yapması ve basına yansıyan "Yaz aylarında AK Parti sahaya inecek" şeklinde haberler sorulan Kurtulmuş, AK Parti'de kongrenin ertesi gününden itibaren 2023 seçim çalışmalarına başlandığını söyledi.

"En yakın rakibimizle 15 puan fark var"

AK Parti'nin oy oranlarına da değinen Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, şunları aktardı:

Yapılan kamuoyu araştırmaları gösteriyor ki, bizi en düşük gösteren kamuoyu araştırmalarında bile AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle arasındaki puan farkı 10-12, hatta 15 puandan daha fazladır. Dolayısıyla AK Parti açık ara birinci parti olmayı sürdürüyor ama bu yetmez.

"Gönülden düşmemeyi esas alıyoruz"

Pandemi şartları dolayısıyla halkla araya mesafe konmuş olabilir. Hızla bunları aşmak ve gönüllerden düşmemeyi esas alan bir anlayışla siyasetimizi sürdürmek zorundayız. Cumhurbaşkanımızın, milletvekilleriyle toplantılarının ana amacı da budur.

AK Parti’nin masasındaki son anket: Gençlerin tercihi ezber bozuyor
GÜNDEM
AK Parti’nin masasındaki son anket: Gençlerin tercihi ezber bozuyor

Mehmet Özhaseki AK Parti'nin oy oranını açıkladı
GÜNDEM
Mehmet Özhaseki AK Parti'nin oy oranını açıkladı
Abone Ol Google News
Dışarı çıkmayın!

Dışarı çıkmayın!

​O kentte termometreler 51 dereceyi gösterdi: Uzmanlar uyardı.
İstanbulun yanı başındaki Isparta

İstanbul'un yanı başındaki Isparta

​Fotoğrafçıların ve yerli turistlerin uğrak noktası...
CHPli Şişli Belediyesi çalışanı küçük çocuklara Tarlabaşındaki merkezde LGBT eğitimi veriyor

'Türkleri azınlık görenleri yok sayıyoruz'

'Türkleri azınlık görenleri yok sayıyoruz'

​Mevlüt Çavuşoğlu, Ersin Tatar'la basın toplantısı düzenledi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nı açıklıyor.

Beş soruda 'üçüncü doz'

Beş soruda 'üçüncü doz'

İşte 'hatırlatma' dozunda merak edilenler.

45 yıl sonra azmin zaferi

45 yıl sonra azmin zaferi

​74'lük Nimet teyze tıp fakültesinden mezun oldu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.