Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin en yakın rakibiyle puan farkı 15

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

"Seçim çalışmaları başladı kongreyle başladı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleri ile toplantılar yapması ve basına yansıyan "Yaz aylarında AK Parti sahaya inecek" şeklinde haberler sorulan Kurtulmuş, AK Parti'de kongrenin ertesi gününden itibaren 2023 seçim çalışmalarına başlandığını söyledi.

"En yakın rakibimizle 15 puan fark var"

AK Parti'nin oy oranlarına da değinen Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, şunları aktardı:

Yapılan kamuoyu araştırmaları gösteriyor ki, bizi en düşük gösteren kamuoyu araştırmalarında bile AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle arasındaki puan farkı 10-12, hatta 15 puandan daha fazladır. Dolayısıyla AK Parti açık ara birinci parti olmayı sürdürüyor ama bu yetmez.

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"Gönülden düşmemeyi esas alıyoruz"

Pandemi şartları dolayısıyla halkla araya mesafe konmuş olabilir. Hızla bunları aşmak ve gönüllerden düşmemeyi esas alan bir anlayışla siyasetimizi sürdürmek zorundayız. Cumhurbaşkanımızın, milletvekilleriyle toplantılarının ana amacı da budur.

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