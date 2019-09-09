Okul gıdasında MSG şoku

Yeni eğitim-öğretim yılı başladı. 18 milyon 108 bin 860 öğrenci ve 1 milyon 77 bin 307 öğretmenin ders başı yaptığı dönem, yeni düzenlemelerle başladı. Bu düzenlemeler içerisinde ‘Okul Gıdası Logosu’ dikkat çekiyor. Buna göre okullarda hizmet veren kantin, kafeterya, büfe gibi işletmelerde, bu eğitim ve öğretim yılından itibaren Okul Gıdası logolu yiyecek ve içecekler satılacak. Okul Gıdası logosu olmayan gıdaların satışına izin verilmeyecek.

MSG İÇEREN ÜRÜN OKUL GIDASI OLARAK SATILACAK

Gıdadedektifi.com, Ruffles markalı Patates Krakeri ürününün Okul Gıdası logosuyla kantinlerde satılacağını açıkladı.

Ürünün içerisinde Palm yağı bulunmuyor ve Soya Lesitini yerine Ayçiçek Lesitini tercih edildiği belirtiliyor. Fakat onun dışında ürüne özellikle eklenen ketçap aromalı çeşni içeriği, ilave şeker, kabartıcılar, renklendiriciler ve dekstroz içeriyor. Ayrıca Monosodyum Glutamat olmak üzere aroma arttırıcılar da bulunuyor. Bu nedenle ürünün Okul Gıdası logosu alması eleştirildi.

Kısa adı MSG olan Monosodyum Glutamat, tüm dünyada tartışılan ve özellikle dengeli beslenmeye önem verilen ülkelerde kullanımı kısıtlanan aroma arttırıcı bir kimyasal olarak dikkat çekiyor.

MSG NEDİR?

Özellikle fast food sektöründe iştah arttırmak için kullanılan, lezzet verici kimyasal monosodyum glutamat ya da diğer adıyla çin tuzu , obezitenin yanı sıra nörodejeneratif hastalıklara da neden olması muhtemel gözüküyor.Kısaca MSG olarak da bilinen monosodyum glutamat, glutamik asidin anyonik formu olan ve glutamat denilen bir tuzdur. Endüstriyel gıda üreticileri, diğer tatların genel algısını dengelediği, harmanladığı ve birleştirdiği için MSG’yi aroma artırıcı olarak pazarlamakta ve kullanmaktadır. Glutamik asit, proteinleri oluşturan 20 amino asitten elzem olmayan bir aminoasittir. E-621 (gıda katkıları listesi) olarak sınıflandırılmış bu madde, gıdalarda aroma arttırıcı olarak kullanılır. Gıdaların orijinal tadını arttırarak daha lezzetli hâle getiren bu madde, Uzakdoğu mutfağında yoğun olarak kullanıldığından Çin tuzu olarak da adlandırılmaktadır. Glutamik asit tuzu kristalleri; deniz kabukluları (özellikle istiridye), parmesan peyniri, domates, mantar, kelp yosunu gibi tabiatta çoğu besinde belli miktarlarda doğal halde bulunur, insan vücudunda ortalama 2 kilogram kadar üretilir.

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İÇİNDEKİLER

Patates gevreği, Mısır nişastası, Kanola yağı, Ketçap aromalı çeşni [Şeker, Buğday unu, Tuz, Aroma arttırıcılar (Monosodyum Glutamat, Disodyum Guanilat, Disodyum İnosinat), Kırmızı biber tozu, Soğan tozu, Asitlik Düzenleyiciler (Sitrik asit, Sodyum Diasetat), Potasyum Klorür, Aroma vericiler, Mısır nişastası, Renklendiriciler (Paprika ekstraktı), Doğal aroma verici], Şeker, Buğday unu, Emülgatör (Ayçiçek lesitini), Kabartıcılar (Monokalsiyumfosfat, Sodyum Bikarbonat), Yağsız süt tozu, Dekstroz, Renklendirici (Kurkumin)

Ruffles Patates Krakeri Besin Değerleri

Enerji 88 kcal

Karbonhidrat 13,8 gr.

Yağ 3,1 gr.

Protein 1,1 gr.

Lif 0,7 gr.

Not: Besin Değerleri tek paket (20 gr.) için verilmiştir.

LOGO, HAZIR AMBALAJLI GIDALARA KONULACAK

Ambalaj üzerinde yer alacak logonun çapı, en geniş yüzeyi 80 santimetre kareden büyük ambalajlarda veya kaplarda 2.5 santimetre, en geniş yüzeyi 25-80 santimetre kare ambalajlarda veya kaplarda 2 santimetre, en geniş yüzeyi 25 santimetre kareden küçük ambalajlarda veya kaplarda 1.5 santimetre olarak uygulanacak.

Logoda yer alan yazı karakterleri ve şekiller etikette kullanılan zeminle kontrast oluşturacak şekilde kullanılacak. Logo, sadece hazır ambalajlı gıdalara konulacak ve düzenleme, okulların bünyesinde faaliyet gösteren yemekhanelerde sunulan hazır ambalajlı olmayan gıdaları kapsamayacak.

Etiketinde Okul Gıdası logosu bulunacak gıdalar ise MEB’in bu yöndeki genelgesi çerçevesinde Okul Sağlığı Bilim Kurulu kararına göre belirleniyor. Eğitim kurumlarında satışı uygun olmayan gıda ve içecekler için logo kullanılamayacak. Okul Gıdası logosu bulunan gıdalar, okullardaki kantin, büfe ve kafeteryalar dışındaki herhangi bir satış noktasında satılamayacak.

GÜNDEM Bakan Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı paylaşımı