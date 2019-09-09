Okul zamanı

Yaz tatilinin ardından 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen için yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili bugün çalacak. Yeni eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. Birinci dönem ara tatili 18-22 Kasım 2019’da, yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020’de yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB), öğrenci ve mezunlar için ücretsiz olarak düzenlenecek destekleme ve yetiştirme kurslarına öğrenci başvuruları 19-23 Eylül 2019’da alınacak. Kurs sınıfları 24-29 Eylül 2019’da oluşturulacak. Yıllık açılacak kurslar 30 Eylül 2019’da başlayacak ve 7 Haziran 2020’de tamamlanacak.

SORULARI TÜRKİYE’DEKİ EN İYİ EKİP HAZIRLIYOR

Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu sene ilk kez “yardımcı kaynak” ifadesiyle anlatılmaya çalışılan konuya açıklık getirdiklerine işaret eden Selçuk, konu anlatımı ve örnek soruları kastettiklerini belirtti. Selçuk, bu sene her ilde ölçme değerlendirme merkezleri kurduklarını ve öğrenciler için binlerce soru hazırlığı yapıldığını ifade ederek, şunları söyledi: “Bu soruları hazırlayan ekip Türkiye’deki en iyi ekip. Bu ekip, aynı zamanda sınavın sorularını hazırlayan ekibin de bir parçası. Dolayısıyla bizim hazırlayacağımız bu kaynak sorular, videolar, EBA üzerinden sunduğumuz dijital kaynaklar, ders kitaplarının arkasına koyduğumuz karekod ile kitaplara dijital erişim, destekleme ve yetiştirme kurslarıyla ilgili çalışmalarımızın hepsi aslında bir ekosistem kurmayı amaçlıyor.”

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FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTİYORUZ

Ziya Selçuk, yeni çıkan yönetmelikteki cep telefonlarıyla ilgili düzenlemenin ayrıntılarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. “Cep telefonunun sınıflarda ders esnasında kullanılıyor olması, ‘öğrenmenin kalitesine ilişkin olumsuz etki oluşturuyor’ dediğimiz hususlardan biri. Yeni yönetmelikle biz tümüyle büyük bir yasak kampanyası falan açıyor değiliz. Bu yönetmelikle okulların özerkliğine güvendiğimizi söylüyoruz. Yani diyoruz ki ‘okulda öğretmenler kurulu ne yapabilir? Bunu tartışabilir, değerlendirebilir” diyen Selçuk, bu konuda bu yıl Gümüşhane’de bir çalışma yaptıklarını anlattı.

KAPSAMI GENİŞLEYECEK

Bakan Ziya Selçuk, söz konusu çalışmaya ilişkin şu bilgileri verdi: “Dedik ki ‘il çapında okullara telefon getirilmesinin kaldırılmasıyla ilgili veli eğitimleri, öğrencilere yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapalım, öğretmenlerimize yönelik çalışmalar yapalım’ Bütün ilde bu konuyla ilgili bir algı oluşturulmasına yönelik çalışma yaptık ve çok büyük ölçüde de başarılı bir çalışma oldu. Bunu pilot olarak yaptık. Bu sene bu konuyla ilgili il sayısında artış var.”