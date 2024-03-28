Okullara ‘kalem işi’ süsleme

Proje ile Türk sanatının bir dalı olarak mimari yapıların iç ve dış mekân süslemelerinde kullanılan kalem işi sanatı yeniden hayata kazandırılacak ve okul mimarilerinde Türk-İslam motiflerinin görünür hâle getirilmesi sağlanacak. “Kalemkâr Okullar” projesinin bir kültür aktarımı projesi olduğunu söyleyen Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen, “Kalem işi sanatı ile tezyin edilerek tarihten günümüze kadar ulaşan eserler, ülkemizin en önemli kültürel miraslarından sayılıyor. Bu eserler sadece bir dekorasyon değil aynı zamanda bir dönemin belgesi ve kültür belleği olma özelliğini taşıyor. Kalem işi süsleme sanatının modern okul mimarisinde yer alması, gelecek nesillere bu sanatın ve içinde barındırdığı huzur kültürünün aktarılmasında önemli bir rol oynayacak” diye konuştu.