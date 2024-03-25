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YKS için ikinci geç başvuru süreci başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 8-9 Haziran'da yapılacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) için ikinci geç başvuru süreci başladı. Geç başvurular, 28 Mart'a kadar yapılabilecek.

10:59 - 25/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:59 - 25/03/2024 Pazartesi
AA
ÖSYM'den YKS açıklaması geldi.
ÖSYM'den YKS açıklaması geldi.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 15 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" gereği 8-9 Haziran'daki YKS için ikinci kez geç başvuru alınacak.

Bu kapsamda, adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

Geç başvurular, 28 Mart saat 23.59'da, ÖSYM başvuru merkezlerinden başvurular ise mesai saati bitiminde sona erecek.

Adayların daha önceki başvuru bilgileri geçerli olacak

Sınava, 1-26 Şubat'ta veya 5-7 Mart'ta başvuru yapan adayların, başvuru bilgileri aynen geçerli olacak. Bu tarihlerde başvuru yapan adaylardan yeniden başvuru alınmayacak.

Yurt dışındaki üniversitelere kayıt olmak için YKS'ye girme şartı

Yükseköğretim Kurulunca, yurt dışındaki üniversitelere kayıt olmak isteyen Türk öğrencilere YKS'ye girme şartı getiren yönetmelik dolayısıyla mağduriyet yaşanmaması için ikinci geç başvuru getirildiği açıklanmıştı.

#ÖSYM
#YÖK
#Yükseköğretim Kurulu
28 dakika önce
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