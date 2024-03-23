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YKS başvurularını kaçıran adaylara ikinci geç başvuru hakkı: İşte başvuru tarihleri

Yükseköğretim Kurulu , YKS başvurularını kaçıran adaylara ikinci geç başvuru hakkı tanıdı. Başvurular, 25-28 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM’nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

11:24 - 23/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 11:30 - 23/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bu yıldan itibaren yurt dışı yükseköğretim kurumlarına kayıtta Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanı gerektiğine ilişkin karar almıştı.


Karara göre lise eğitimlerini Türkiye’de tamamlayan ancak yurt dışında lisans eğitimi görmek isteyen öğrenciler arasından 15 Mart’tan sonra kayıt yaptıranların, mezuniyet sonrası denklik alabilmesi için YKS’ye girmiş olması şartı getirildi.


Ancak YKS için normal başvuru döneminin 26 Şubat’ta, birinci geç başvuru döneminin ise 7 Mart’ta sona ermesi bu yıl yurt dışında bir üniversiteyi tercih edecek öğrenci ve velilerinde endişeye yol açmıştı.


İKİNCİ GEÇ BAŞVURU HAKKI GETİRİLDİ


Yurt dışındaki üniversitelere kayıt olmak isteyen Türk öğrencilere denklik alabilmeleri için YKS’ye girme şartı getiren yönetmelik dolayısıyla mağduriyet yaşanmaması açısından ikinci geç başvuru dönemi açıldı.


Buna göre söz konusu öğrenciler başvurularını 25-28 Mart 2024 tarihleri arasında yapılabilecek.


Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM’nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

Sınava, 1-26 Şubat veya 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan adayların, başvuru bilgileri aynen geçerli olacak. Bu nedenle sınava, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan adaylardan yeniden başvuru alınmayacak.




#YÖK
#YKS başvuruları
#Yükseköğretim Kurulu
10 dakika önce
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