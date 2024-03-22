Yeni öğrencilere kapılarını açıyor: Palet Türk Müziği İlkokulu yetenek sınavına başvurular başladı

Türkiye’yi uluslararası ölçekte temsil edecek sanatçıların küçük yaşlarda yetiştirilmesi gerektiği vizyonuna yatırım yapan Palet Türk Müziği İlkokulu, yeni öğrencilerini yapılacak yetenek sınavıyla belirleyecek. 29 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında yapılacak sınavların son başvuru tarihi ise 28 Nisan.

Alanında uzman akademisyenler, Kültür Bakanlığı ve TRT sanatçılarından oluşan güçlü eğitim kadrosu ile öğrencilere kaliteli bir eğitim sunan Palet Türk Müziği İlkokulu, yeni öğrencilerine Yetenek Sınavı ile kapılarını açacak.

Öğrenciler tam donanımlı bir eğitim alıyor

Türkiye’nin ilk Türk Müziği İlkokulu olma niteliği taşıyan Palet Türk Müziği İlkokulu’nda; güncel gereksinimlerin ötesinde, bir öğrencinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği yüksek imkânlarla donatılan bir okul binası, tam donanımlı konser salonu, tematik Türk müziği müzesi, ses kayıt stüdyosu, enstrüman yapım atölyesi, dijital ses arşivi, akustik avlu gibi müziğe ve sanata dair pek çok imkân bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilkokul müfredatının yanı sıra, ders programına özel olarak hazırlanmış müzik branş derslerinin ilave edildiği bu okulda, öğrencinin tam donanımlı bir eğitim alması tasarlanıyor.

Gelenek ile günümüz teknolojisi harmanlanıyor

Geleneğin, gelecek ile buluştuğu bu okulda; özel ud, kanun, keman, ney, tanbur, klâsik kemençe, kabak kemâne, mey, kaval, balaban, ritim sazlar (kudüm/ bendir/ daire), bağlama gibi enstrümanların yer aldığı meslek sazı dersleri, müziğin ilmi detaylarını bulacakları solfej-nazariyat, usûl (ritim) uygulama dersleri, ses eğitimi-repertuvar, müzik tarihi, müzik edebiyatı gibi detayları içeren toplu meşk dersleri, çocuklar için klasik (geleneksel) sanatlar dersi gibi sanat eğitiminde önem taşıyan dersler, ilkokul öğrencileri için özel materyal ve teknikler ile yeniden yorumlanıyor.

"Yetenek Sınavı dört aşamalı olarak gerçekleştirilecek"

29 Nisan-4 Mayıs tarihlerine yapılacak Yetenek Sınavı ile sınırlı kontenjanla öğrenci alınması planlanıyor. Başvurularının 15 Mart’ta başladığını ve 28 Nisan’a kadar devam edeceğini belirten Palet Türk Müziği İlkokulu Kurucu Temsilcisi Yüce Gümüş, “Yetenek Sınavı, 4 aşamalı olarak gerçekleştirilecek: Ritim tekrarı, ses tekrarı, şarkı söyleme ve ödev şarkı geri dönüşleri... Ritim tekrarında; ritmik kodlama tekniği ile adayların bu anlamdaki yetileri ölçülecek. Ses tekrarında; değerlendirme yapılacak. Şarkı söyleme aşamasında; adayların kendilerine verilen şarkıyı ne kadar iyi söyleyebildikleri ölçülecektir.” dedi.

Başvurular Palet Türk Müziği Okulu’nun resmi internet sitesinden online olarak yapılacak.