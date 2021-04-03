​Oldubitti oylama ilk değil: Eski başkanlar da tekrarlatmış

FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerinin kamuya sızmasını engelleyecek güvenlik soruşturmasına ilişkin teklifin muhalefetin oldubitti girişimi ile reddi Meclis Başkanlık Divanı’ndan dönerken geçmişte yaşanan örnekler TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u destekliyor. İtirazlara rağmen oturumu yöneten CHP’li Başkanvekili Haydar Akar’ın elektronik oylama yaptırmadığı görüşme TBMM Başkanlık Divanı’nda ele alındı ve teklifin 6 Nisan’da yeniden oylanması kararı çıktı. CHP’lilerin tepkisinin aksine, geçmiş dönemlerde de Meclis Başkanlarının, böylesi tartışmalı itiraz durumlarında Başkanlık Divanı’nı topladığı ve Divan kararı doğrultusunda Genel Kurul’da oylama yapıldığı belirlendi.

GÜNDEM Oldubittiye izin yok

İŞTE ÖRNEKLERİ

Eski Meclis Başkanlarından Mustafa Kalemli, Cahit Karakaş, Yıldırım Akbulut dönemlerinde Başkanlık Divanı’nda benzer kararların alınıp, Genel Kurul’un onayına sunulduğu ve oylamaların tekrarlandığı bildirildi.

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-Yıldırım Akbulut’un TBMM Başkanlığı sırasında 14 Aralık 1988’de Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinin bölümlerine geçilmesi oya sunulmuş, karar yeter sayısı talepleri dile getirilmiş. Ancak yoklama yapılamayacağı itirazları ve tartışmaların ardından bütçenin bölümlerine geçilmesinin kabul edilmediği ifade edilmiştir. Sonrasında ise Başkanlık Divanı oylama işleminde Anayasa ve iç tüzüğün öngördüğü gereklerin yerine getirilemediğinden noksanlık bulunduğuna ve oylamanın geçersiz sayılarak tekrarlanmasına karar vermiş.

GÜNDEM TBMM Başkanı Şentop 'güvenlik soruşturması kanun teklifi' oylamasını anlattı

-Bir başka örnek ise Mustafa Kalemli’nin başkanlık döneminden. 28 Ocak 1997 tarihinde bir Meclis soruşturması önergesiyle ilgili yapılan açık oylamaya 493 üye katılmış; 242 kabul, 247 ret, 3 ise geçersiz oy kullanılmış. Başkanlık Divanı itirazlar üzerine bir İnceleme Komisyonu oluşturmuş inceleme sonucunda oylamanın tekrarlanması kabul edilmiş.

-Yine Kültür ve Turizm Bakanlığının 1992 bütçesinin bölümlerine geçilmesiyle ilgili oylamanın yeniden yapılmasına yönelik 23 Mart 1992 tarihli Başkanlık Divanı kararı o dönem Anayasa Mahkemesi’ne götürüldü. Yüksek Mahkeme oy çokluğuyla iptal istemini reddetti.

GÜNDEM TBMM Başkanı Şentop'tan güvenlik soruşturması teklifine ilişkin açıklama

Cehalet mahsulü!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “100. Yıl Perspektifiyle 1921 Teşkîlât-ı Esâsîye Kanunu ve Millî Egemenlik Sempozyumu”nun açılışında konuştu. TBMM’deki oylama gerilimi hakkında Şentop, “Oylama tekrar edildi. Maddelere geçilme kararı alındı. Burada bunu değerlendiren bazı siyasetçiler, köşe yazarları da yapılanı zaman zaman çok da ağır bir dille, ‘meclise darbe’ falan gibi ifade ediyorlar. Bunların bütünüyle bir cehalet mahsulü değerlendirmeleri olduğunu ifade etmek isterim. Sadece ben onların yaptığı gibi cehalet mahsulüdür deyip bırakmıyorum” ifadelerini kullandı.

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BU YETKİLERİN HEPSİ, MECLİS BAŞKANINDA VAR

Şentop şöyle devam etti: “Dolayısıyla bu yönetimin bütün hukuki sorumluluğu doğrusuyla, yanlışıyla meclis başkanına racidir. Bu bakımından meclis başkanın yönetim sırasında bazı hukuka, iç tüzüğe aykırı işleyişler görmesi halinde buna müdahale etmesi, bu müdahalenin boyutları da değişebilir. Yöneten başkanvekili yerine bizzat kürsüye kendisinin çıkması veya onun yerine başka bir başkanvekilini görevlendirmesi söz konusudur. Bu yetkilerin hepsi, meclis başkanında var. Bunun örnekleri de var. Bunu şunun için söylüyorum, meclis başkanının, yaşanan bir sorun varsa buna müdahale etmesi, bu tartışma konusunda bir kanaat belirtmesi, bir yön belirtmesi tamamen iç tüzükten kaynaklanan bir yetki hatta bir görev, bir sorumluluktur.”

Görüntüler kare kare izlendi

Oldubitti oylama önceki gün TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında yapılan Başkanlık Divanı’nda görüntüler eşliğinde tartışıldı.

Toplantıda Akar’ın, Meclis Başkanı Şentop’un olaya müdahale etmesini “milli iradeye darbe” olarak nitelemesi üzerine Şentop’un “Başkanvekilleri, Meclis Genel Kurulunu kendi nam ve hesaplarına yönetmiyorlar. Meclis başkanları adına yönetirler. Benim vekilim yönetirken de içtüzük gereği hata olduğu takdirde bunun siyasi, hukuki sorumluluğu bendedir. Bu şekilde milli iradenin tecellisine karşı adeta bir kumpas yapıldığı şüphesi varsa tabi ki geleceğim, İçtüzük’teki yetkilerimi kullanacağım” dediği öğrenildi.

Anayasaya aykırı değil kararı