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ANKARA

Oldubittiye izin yok ​

Oldubittiye izin yok

Millet İttifakı, FETÖ ve diğer terör örgütlerinin “devlete sızmasının önüne geçmek” için hazırlanan güvenlik soruşturması teklifini engellemek istedi. AK Parti ve MHP’lilerin Genel Kurul’da bulunmamasını fırsat bilen CHP’li TBMM Başkanvekili Haydar Akar oylama yaptırdı. Teklif CHP, HDP ve İYİ Parti oylarıyla reddedildi. Ancak TBMM Başkanlık Divanı dün oyunu bozup yeniden oylama kararı aldı.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Oldubittiye izin yok ​
Başta FETÖ olmak üzere terör örgütlerinin devlete sızmasını önlemek amacıyla hazırlanan kanun teklifi Millet İttifakı’na takıldı.

Kamu görevlilerine yönelik güvenlik soruşturması uygulamasında önemli değişiklikler getiren Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi’nin maddelerine geçilmesi muhalefetin oylarıyla reddedildi.

  • FETÖ’nün devlete sızmasına karşı hazırlanan güvenlik soruşturması teklifi yargıdaki iptalin ardından bu kez Meclis’i boş yakalayan Millet İttifakı’na takıldı. Daha önce Meclis’ten geçen güvenlik soruşturmasına ilişkin yasa Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Oluşan boşluğu doldurmak için hazırlanan yasa teklifi önceki gün TBMM Genel Kurulu’nda ele alındı.

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FIRSATI DEĞERLENDİRDİLER

AK Parti ve MHP milletvekillerinin kulise çıkmasını fırsat bilen Millet İttifakı’nı oluşturan partiler, teklifin maddelerine geçilmesi için oylama yaptırdı. CHP’li Başkanvekili Haydar Akar, “Teklifin tümü üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler” der demez CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Biz çoğuz… Başkanım, burada artık hiç şüpheye… Kesinlikle çoğuz Başkan. Siz de sayabilirsiniz, hiç şeye gerek yok. Reddedildi, reddedildi Sayın Başkan” ifadelerini kullandı.

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İÇ TÜZÜĞÜ İHLAL ETTİ

  • MHP Grup Başkenvekili Muhammed Levent Bülbül, “Başkanım, biz fazlayız” dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da “2 el kaldırıyor, 2 el!” ifadeleri ile itiraz etti. Başkanvekili Akar da itirazları dinlemeyerek teklifin maddelerine geçilmesinin kabul edilmediğini açıkladı. Güvenlik soruşturması yasası CHP-HDP ve İYİ Parti’nin oylarıyla reddedildi. Akar’ın açıklamasının ardından CHP ve HDP sıralarından “Heey!” sesleri ve alkışlar yükseldi.

İç tüzük gereği katip üyeler ve grup başkanvekillerinin elektronik oylama talebi yönünde itiraz etmelerini dikkate almadan oturuma ara verdi.

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KUMPAS TEPKİSİ

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, yaptığı açıklamada, “CHP’li Meclis Başkanvekili’nin daha önceki kendi uygulamaları ile de çelişerek, iç tüzüğün açık usul hükümlerini uygulamayarak, adeta CHP Grup Başkanvekili’nin tutanaklara yansıyan talimatları doğrultusunda hareket etmesi ve hukuk tanımazlığı, milli iradeye bir darbe girişimidir. Dün Meclis’te yaşanan olayların her safhasında daha önceden planlanarak hareket edildiği net bir şekilde belli olan CHP-HDP-İYİ Parti’nin tutum ve davranışları ile milli iradenin tecellisinin önüne geçilmiştir. CHP’li Meclis Başkanvekili’nin de içinde yer aldığı bu kumpas, faşizan ve hukuk tanımaz, vesayetçi yaklaşımdaki ittifakın da bir yansımasıdır” diye konuştu.

'Güvenlik soruşturması teklifi' yeniden oylanacak
GÜNDEM
'Güvenlik soruşturması teklifi' yeniden oylanacak

Salı günü oylanacak

  • Meclis Genel Kurulu’nda önceki akşam oldubittiye getirilen güvenlik soruşturması teklifi AK Parti’nin itirazı üzerine Başkanlık Divanı’na taşındı. AK Parti, elektronik oylama yapılmadığı gerekçesiyle sonuca itiraz etti. TBMM Başkanlık Divanı, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. Kanunun yeniden oylanmasını içeren başkanlık tezkeresi Genel Kurul’a geldi. Genel Kurul’da yapılan oylamada yasanın yeniden görüşülmesi kararlaştırıldı. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun teklifi 6 Nisan Salı günü yeniden oylanacak.

Pişman ederim

Güvenlik soruşturması kanun teklifindeki oylamayı değerlendiren Meclis Başkanı Mustafa Şentop, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in, kendisine yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Şentop, “Bugün bazı grup başkanvekillerinin açıklamalarını da gördüm. Bir arkadaşımızın yaptığı çok tuhaf değerlendirmeler... ‘Meclis Başkanı koşarak gelmiş, boncuk boncuk terliyor’ falan. Evet, ben bir sıkıntı olduğunu, yanlış uygulama olduğunu gördüm. İzliyorum çünkü Genel Kurul’u. Bunu fark ettiğim anda koşa koşa giderim, bu benim görevimdir. Görevimin gereğini de yaparım. Fakat bu Meclis’te insanların konuşmalarıyla, hareketleriyle, koşturmalarıyla, fizik durumlarıyla ilgili olarak en son değerlendirme yapacak, espri yapacak kişi o arkadaşımızdır. Kendisine, konuşurken aynaya bakmasını öneriyorum. Bunlar hoş şeyler değil. Fikirlerimizi tartışalım ama birbirimizin halleriyle, durumlarıyla ilgili değerlendirme yapmaya kalkarsak en çok lafı işitecek olan, bu arkadaşımızın kendisidir. Meclis Başkanı olarak daha fazla seviyeyi düşürmek istemem ama bu işi çok da iyi yapabileceğimi burada ifade etmek isterim. Pişman ederim” dedi.

Teklif devlete sızmayı önlüyor

  • İlk kez veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümlerinin yer altığı teklifle, güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması sonucunda elde edilen kişisel verilerin göreve atanma yönünden değerlendirildiği Değerlendirme Komisyonu oluşturulması öngörülüyor. Teklifin yasalaşması halinde üst kademe kamu yöneticileri, özel kanunları uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulan kişiler ile milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis, hizmetlerde istihdam edilenler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Güvenlik soruşturmasına, görevin gerektirdiği niteliklere etkisi yönüyle kişinin eşi ile birinci derece kan ve sıhri hısımları da dahil edilecek.
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