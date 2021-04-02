Gündem Üçüncü makam aracını Meclisten istedi
ANKARA

​Üçüncü makam aracını Meclis’ten istedi​

Üçüncü makam aracını Meclis’ten istedi

CHP’nin tahsis ettiği biri 2 milyon lira değerinde iki makam aracı bulanan Kemal Kılıçdaroğlu, grup başkanı olarak Meclis’ten de araç istedi. Araç talebi CHP Grup Başkanvekili Engin Altay imzasıyla Meclis’e ulaştı. Kılıçdaroğlu’nun halen Mercedes S-350 ve Mercedes Vito’su var. Meclis, grup başkanlarına Audi A6 tahsis ediyor.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
​Üçüncü makam aracını Meclis’ten istedi​
Kemal Kılıçdaroğlu

Partisinin tahsis ettiği biri 2 milyon lira değerinde iki lüks aracı bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, grup başkanı olarak Meclis’ten de bir araç istedi. Talebe ilişkin yazı Grup Başkanvekili Engin Altay imzasıyla başkanlığa sunuldu.

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  • CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, TBMM’den bir makam aracı istendi. En son kendisine 2 milyon liralık makam aracı aldıran Kılıçdaroğlu’nun, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın imzası ile 9 Mart tarihli yazı ile TBMM’den araç istediği öğrenildi.

ÇELİŞKİYE DÜŞÜYOR

Kılıçdaroğlu her fırsatta, “Araba saltanatına son vereceğiz. Herkesin altında bir değil, üç değil... Ne yapıyorsunuz siz? Fakir fukaranın açlıktan nefesi kokuyor, bunların altında lüks arabalar. Bitireceğiz” ifadelerini kullandı. “Araba saltanatına son vereceğiz” sözleri ile Kılıçdaroğlu’nun yeni araç talebi “Söyledikleriyle yaptıkları birbirini tutmuyor” yorumlarına neden oldu.

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GRUP BAŞKANLARINA AUDİ A6

  • Araba garajında şu anda Mercedes Vito Minibüs ve Mercedes S-350 olmak üzere iki lüks aracı bulunan Kılıçdaroğlu’nun, TBMM Başkanlığı’nın 237 sayılı araç kanunu uyarınca araç tahsis etmesi halinde bu üçüncü makam aracı olacak.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ise TBMM’den kendisine makam aracı tahsis etmesini istemediği öğrenildi. Şu an TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanlarına Audi A6 tahsis ediliyor.

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