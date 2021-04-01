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POLİTİKA

MHP Grup Başkanvekili Akçay'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na salvo: Türkiye düşmanları ile iş birliği yapıyor

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert sözlerle yüklendi. CHP liderinin Türkiye düşmanları ile iş birliği yaptığını vurgulayan Akçay, "Talimatları Kandil'den mi Beyaz Saray'dan mı alıyorsun? HDP'li Sancar'ın açıklamalarını içine nasıl sindiriyorsun?" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MHP Grup Başkanvekili Akçaydan CHP lideri Kılıçdaroğluna salvo: Türkiye düşmanları ile iş birliği yapıyor
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay.

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhur İttifakı’nı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan sözlerine tepki gösterdi.

"Kılıçdardoğlu Türkiye düşmanları ile iş birliği yapıyor"

Kılıçdaroğlu’nun terör örgütleri ve Türkiye düşmanları ile iş birliği yaptığını vurgulayan Akçay, “Türkiye’nin milli meselelerini baltalamaya çalışan Kılıçdaroğlu bir de utanmadan Cumhur İttifakı milletvekillerini eleştirmeye çalışmaktadır. Cumhur İttifakı; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve Türk Milletine hizmet etmektedir. Kılıçdaroğlu ise “dostlarım” dediği terör örgütleri ve Türkiye düşmanlarıyla birlikte milli çıkarlarımıza muhalefet ederek Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve Türk Milletine ihanet etmektedir.” ifadelerini kullandı.

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"Talimatları Kandil'den mi Beyaz Saray'dan mı alıyorsun?"

Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’nün kumpasıyla CHP’nin başına geldiğini ifade eden Akçay, “Siz kimden talimat alıyorsun? Pensilvanya’dan mı, Kandil’den mi, Beyaz Saray’dan mı?” dedi.

CHP’yi milletvekillerini İYİ Parti’ye kiralamakla suçlayan ve isteyen partiye milletvekili verebileceğini ifade eden bir parti olarak nitelendiren Akçay, “CHP’li milletvekillerini başka partilere kiralamak milletvekillerinin ve bu milletvekillerini seçen Türk Milletinin iradesini yok saymak değil midir?” paylaşımında bulundu.

CHP liderinin, Hendek kazan PKK’lı teröristlere ‘arkadaşlar’ YPG’ye ‘terör örgütü’ dediğini öne süren Akçay, “Kılıçdaroğlu, Süleyman Şah Türbesi’ndeki Türk Bayrağının indirilmesini içine sindiremediğini söylemiş! Kılıçdaroğlu’na sormak gerekir: PKK terör örgütünün televizyonunda “Anayasa’nın ilk üç maddesi değiştirilmeli, Anayasa’dan Türk kelimesi çıkarılmalı” demeyi içine nasıl sindiriyorsun? İP, HDP ve SP ile Türkiye’nin üniter yapısını bölmeye yönelik Anayasa toplantıları yapmayı, Anayasa’dan “Devletin dili Türkçedir”, “Atatürk ve Atatürk Milliyetçiliği”, “Türk ve Türk Milleti” ibarelerini çıkarmayı içine nasıl sindiriyorsun?” ifadelerini kullandı.

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"HDP'li Sancar'ın sözlerini nasıl içine sindiriyorsun?"

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar’ın “PKK ve Öcalan konusunda CHP ile HDP arasında görüş ayrılığı yoktur.” sözlerini içine nasıl sindirdiğini soran MHP Grup Başkanvekili’nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türk Ordusu Suriye’nin kuzeyindeki terör yapılanmasıyla mücadele ederken “Afrin’in içine girilmesini asla doğru bulmuyorum” demeyi, Mavi Vatan’daki çıkarlarımız için Libya ile yapılan anlaşmaya ret oyu vermeyi içine nasıl sindiriyorsun?

CHP Milletvekilinin Türk Ordusuna “satılmış” sözünü, CHP Grup Başkanvekilinin Libya’daki Türk askerini “lejyoner” olarak nitelendirmesini ve “Türkiye Suriye’de korsan devlet” ifadelerini içine nasıl sindiriyorsun?

CHP Milletvekillerinin “Bugün Suriye’ye savaş açsak banko Esed’i tutarım.” ve “Türkiye ile İran karşı karşıya gelirse İran'ın safında olurum” ifadelerini içine nasıl sindirebiliyorsun?

CHP milletvekillerinin Ermenistan’a destek veren ifadelerini, Libya’ya insani yardım götüren Türk gemisine yapılan baskını destekleyen sözlerini, PKK ve YPG terör örgütünü destekleyen ifadelerini içine nasıl sindirebiliyorsun?

Atatürkçüleri tasfiye edip PKK, FETÖ ve HDP destekçilerini CHP’ye dolduran, Türkiye’yi yabancılara şikâyet eden, milli çıkarlarımıza muhalefet eden, Türkiye düşmanlarının taşeronluğunu yapan ve ABD’den iktidar dilenen Kılıçdaroğlu hangi yüzle milliyetçilikten bahsetmektedir?

Aklını Pensilvanya’ya kiralayan, kalbi Kandil’de atan ve Türkiye düşmanlarının taşeronluğunu yapanlar ne kadar saldırırsa saldırsınlar ‘Önce Ülkem ve milletim’ diyen Milliyetçi Hareket Partisi terör örgütlerinin kökü kazınıncaya kadar mücadelesine devam edecektir.

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