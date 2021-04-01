Terörist Mahir Çayan'ı anmayı unutmayan CHP yönetimi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı es geçti

Terör örgütleri listesinde yer alan DHKP-C'li Mahir Çayan, 30 Mart 1972 tarihinde Kızıldere’de öldürülmüştü. CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Twitter hesaplarından ölüm yıl dönümünde terör örgütü lideri Çayan’ı unutmadı.
Mehmet Selim Kiraz'ın, 31 Mart 2015'te terör örgütü DHKP-C üyesi Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından odasında rehin alındıktan sonra öldürülmesinin üzerinden ise dün tam 6 yıl geçti. Twitter'da özellikle konuyla ilgili binlerce tweet atılırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminden ses çıkmadı. Terörist Çayan için tweet atmayı ihmal etmeyen CHP'liler kahraman Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı es geçti.
SAVCI KİRAZ İÇİN SES ÇIKARMAYIP MAHİR ÇAYAN İÇİN TWEET ATAN CHP'LİLER
Saygı ve özlemle...
#MahirCayan pic.twitter.com/5ww5Pm7E23
Saygı ve özlemle...
#MahirÇayan ve yoldaşlarının anısına saygıyla...#Kızıldere #30Mart1972 pic.twitter.com/pzNOoiJXaV
#MahirÇayan ve yoldaşlarının anısına saygıyla...#Kızıldere #30Mart1972 pic.twitter.com/pzNOoiJXaV— Tekin BİNGÖL (@TekinBingolCHP) March 30, 2021
Girmişler saksılara
Sarmışlar betonları
Adları olmuş sarmaşık
Evreni yontuyorlar
Sırça parmaklarıyla
Örgütlemişler baharı..#Kızıldere #30Mart1972#MahirÇayan pic.twitter.com/L0MD77oi2W
Girmişler saksılara
Yardımcısı PKK operasyonunda gözaltına alınan CHP'li Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de Çayan’ı anmıştı.
"Devrim yolu engebelidir, dolambaçlıdır, sarptır."
Deniz'lerin kurtulması için canını ortaya koyan #MahirÇayan ile 9 yol arkadaşını katledilişlerinin 49. yılında saygıyla anıyorum. pic.twitter.com/eUV6m9DyJN
"Devrim yolu engebelidir, dolambaçlıdır, sarptır."