Gündem Terörist Mahir Çayanı anmayı unutmayan CHP yönetimi Şehit Savcı Mehmet Selim Kirazı es geçti
POLİTİKA

Terörist Mahir Çayan'ı anmayı unutmayan CHP yönetimi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı es geçti

Terörist Mahir Çayan'ı anmayı unutmayan CHP yönetimi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı es geçti

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla DHKP/C terör örgütü lideri Mahir Çayan’ı anmıştı. Dün DHKP/C tarafından şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın ölümünün 6. yıl dönümüydü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi teröristleri unutmazken Şehit Savcı Kiraz'ı es geçti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Terörist Mahir Çayanı anmayı unutmayan CHP yönetimi Şehit Savcı Mehmet Selim Kirazı es geçti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Terör örgütleri listesinde yer alan DHKP-C'li Mahir Çayan, 30 Mart 1972 tarihinde Kızıldere’de öldürülmüştü. CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Twitter hesaplarından ölüm yıl dönümünde terör örgütü lideri Çayan’ı unutmadı.

Mehmet Selim Kiraz'ın, 31 Mart 2015'te terör örgütü DHKP-C üyesi Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından odasında rehin alındıktan sonra öldürülmesinin üzerinden ise dün tam 6 yıl geçti. Twitter'da özellikle konuyla ilgili binlerce tweet atılırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminden ses çıkmadı. Terörist Çayan için tweet atmayı ihmal etmeyen CHP'liler kahraman Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı es geçti.

CHP'li vekiller terör örgütü lideri Çayan'ı andı
GÜNDEM
CHP'li vekiller terör örgütü lideri Çayan'ı andı

SAVCI KİRAZ İÇİN SES ÇIKARMAYIP MAHİR ÇAYAN İÇİN TWEET ATAN CHP'LİLER

Yardımcısı PKK operasyonunda gözaltına alınan CHP'li Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de Çayan’ı anmıştı.

Şişli Belediye Başkanı Keskin'den PKK operasyonunda gözaltına alınan yardımcısına destek
GÜNDEM
Şişli Belediye Başkanı Keskin'den PKK operasyonunda gözaltına alınan yardımcısına destek

Adalet mücadelesi şehadetle bitti: Savcı Mehmet Selim Kiraz vefatının 6. yılında anılıyor
FOTOĞRAF 8
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Evli ve 2 çocuk babası Mehmet Selim Kiraz'ın, 31 Mart 2015'te terör örgütü DHKP-C üyesi Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından odasında rehin alındıktan sonra öldürülmesinin üzerinden 6 yıl geçti.
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Mersin İmam Hatip Lisesi'nde okuyan Kiraz, aynı zamanda terzi çıraklığı yaparak aile bütçesine katkı sağlamaya çalıştı.
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Kazandığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1994 yılında mezun olan Kiraz, 1995 yılında hakim adayı olarak Mersin'de göreve başladı ve sırasıyla Erzincan, Çayır, Karaman, Kazım Karabekir, Iğdır ve Osmaniye cumhuriyet savcılıkları görevini yürüttü.
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Kiraz 2010 yılında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığına atandıktan 4 yıl sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu'nda görevlendirildi.
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Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin soruşturmayı da yürüten Kiraz, avukat gibi hareket ederek Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına giren terör örgütü üyeleri Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından adliyenin 6'ncı katındaki odasında rehin alındı.
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Yetkililerin yoğun uğraşları, ailesi, sevenleri, çalışma arkadaşları ve gelişmeleri anbean takip eden kamuoyunun uzun süren bekleyişi, duyulan silah sesleriyle yerini endişeye bıraktı.
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Silah seslerinin duyulmasından bir süre sonra vurulduğu anlaşılan Kiraz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Savcı Mehmet Selim Kiraz'la ilgili kötü haber, saat 23.20 sıralarında İstanbul İl Sağlık Müdürü Selami Albayrak tarafından verildi. Albayrak, operasyonun ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 46 yaşındaki savcı Kiraz'ın bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.
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İki terörist de olay sırasında güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.
Adalet mücadelesi şehadetle bitti: Savcı Mehmet Selim Kiraz vefatının 6. yılında anılıyor
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın terör örgütü DHKP-C üyelerince adliyedeki odasında rehin alındıktan sonra silahla öldürülmesinin üzerinden 6 yıl geçti.


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Terörist Mahir Çayanı anmayı unutmayan CHP yönetimi Şehit Savcı Mehmet Selim Kirazı es geçti

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