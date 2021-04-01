Terörist Mahir Çayan'ı anmayı unutmayan CHP yönetimi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı es geçti

AK Partili Leyla Şahin Usta DHKP-C'yi lanetledi, HDP sıraları ayaklandı

AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Meclis kürsüsünden şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ı 6. ölüm yıl dönümünde anarak, DHKP-C terör örgütünü lanetledi. O sırada HDP sıralarından tepki yükseldi.



'Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP-C terör örgütüdür. En son Boğaziçi Üniversitesinde eylem yapmaya çalışırken yakalanan aynı örgüt.' sözleriyle terör örgütü DHKP-C'yi kınayan Usta, 'Eğer terör örgütüyle bağlantın yoksa hiçbir şekilde gocunmazsın. Demek ki yaranız var, gocunuyorsunuz.' ifadelerini kullandı.