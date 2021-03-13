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POLİTİKA

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun 'tuhaf' önerileri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa’da muhtarlarla buluşmasında işsizliğin çözümüne ilişkin "Her muhtarlığa bir özel kalem müdürü atanırsa mesele biter” önerisinde bulunmuştu. Çok konuşulan bu öneriden önce de Kılıçdaroğlu, "tuhaf" bulunan tavsiyeler yapmıştı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında kahvehanelerde oyun oynanmasının yasaklanmasını eleştirerek, "Çözüm basit; her oyunda yeni kağıt açacaksın" demişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Manisa’ya giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehirde düzenlenen ‘Muhtarlar Buluşması’nda, işsizliğin çözümüne ilişkin tavsiyede bulundu. Muhtarlara “Neden bir yardımcınız yok?” diye soran Kılıçdaroğlu, şu öneriyi sundu:

“Milletvekillerinin 3 tane danışmanı var. Belediye başkanlarımızın özel kalem müdürleri ve altta çalışan bir kadrosu var. Muhtarlar için bari yanına bir kişi verin. 10 milyon işsizimiz var. Her muhtarlığa bir kişi, özel kalem müdürü olarak atanırsa mesele biter”

Kılıçdaroğlu’ndan işsizliğe çözüm önerisi: Her muhtarlığa bir özel kalem müdürü atansın
OYNAT 00:40
Kılıçdaroğlu’ndan işsizliğe çözüm önerisi: Her muhtarlığa bir özel kalem müdürü atansın
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'da muhtarlara yönelik yaptığı konuşmada, “10 milyon işsizimiz var. Her muhtarlığa bir kişi özel kalem müdürü olarak atanırsa mesele biter. Ne olur bu kez siz kazanmadığınız zaman başka birisi geldiği zaman muhtarlıktaki düşüncenin ve bürokrasinin sürdürülmesi açısından böyle bir kişiye ihtiyaç var” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun bu önerisi, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Mantıksız bulan da oldu ironi yaptığını düşünen de. Kılıçdaroğlu’nun bu çözümü, geçmişte yaptığı önerileri akıllara getirdi.

"Her oyunda yeni kağıt açacaksın"

Türkiye Tabipler Birliği’ne geçtiğimiz yılın eylül ayında bir ziyaret gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, Kovid-19 salgını kapsamında alınan tedbirleri eleştirmişti. CHP lideri, “Önlemlere bakar mısınız? Kahvehanelerde oyun oynamak yasak. Yapılacak şey basit, her oyunda sıfır yeni kağıt açılacak” demişti.

Kılıçdaroğlu'ndan korona tedbiri eleştirisi: Önleme bak kahvede oyun yasak! Çözüm basit; her oyunda yeni kağıt açacaksın
OYNAT 00:42
Kılıçdaroğlu'ndan korona tedbiri eleştirisi: Önleme bak kahvede oyun yasak! Çözüm basit; her oyunda yeni kağıt açacaksın
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,TTB'ye yaptığı ziyarette hükümetin koronavirüs tehdidi kapsamında aldığı tedbirleri eleştirdi. Kılıçdaroğlu, “Önlemlere bakar mısınız? Kahvehanelerde oyun oynamak yasak. Yapılacak şey basit, her oyunda sıfır yeni kağıt açılacak'' diye konuştu.

"Bulaşmasını engelleyin ve tedavi edin"

Bir diğer “tuhaf” bulunan önerisi ise benzer şekilde Kovid-19 salgınına ilişkin olmuştu. Parti Meclisi toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, “Sorunu akılcı, mantıklı yöntemlerle çözeceksiniz. Bir salgın var mı? Evet var. Dünyada var mı? Evet var. Nasıl çözülecek bu? Nasıl mücadele edeceğiz? Yine akılla, yine mantıkla, yine strateji ile... Önce bulaşmayı engelleyeceksin. Bunun önlemlerini alacaksın. İkinci konu, eğer hastalık bulaştıysa bütün önlemlere rağmen onu tedavi edeceksin” ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'ndan korona ile mücadelede hükümete 'akıl ve mantık' teklifi: Bulaşmasını engelleyin ve bulaşanları tedavi edin
OYNAT 00:39
Kılıçdaroğlu'ndan korona ile mücadelede hükümete 'akıl ve mantık' teklifi: Bulaşmasını engelleyin ve bulaşanları tedavi edin
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında videokonferans yöntemiyle Parti Meclisi toplantısı gerçekleştirdi. Koronaya karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili hükümete çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu; ''Sorunu akılcı, mantıklı yöntemlerle çözeceksiniz. Bir salgın var mı? Evet var. Dünyada var mı? Evet var. Nasıl çözülecek bu? Nasıl mücadele edeceğiz? Yine akılla, yine mantıkla, yine strateji ile...Önce bulaşmayı engelleyeceksin. Bunun önlemlerini alacaksın. İkinci konu, eğer hastalık bulaştıysa bütün önlemlere rağmen onu tedavi edeceksin'' ifadelerini kullandı.

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