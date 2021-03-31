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ANKARA

MHP’nin 5 stratejik hedefi: Geniş katılımlı anayasa da var

MHP’nin 5 stratejik hedefi: Geniş katılımlı anayasa da var

MHP lideri Bahçeli, partisinin 2023 ve on yılları kapsayan yol haritasını açıkladı: Türk tipi başkanlık modeline sahip çıkmak. Kökleşmesine hizmet etmek. Sivil, geniş katılımlı bir anayasa hazırlığı. Yeni, yerli ve milli bir ekonomik sistemin inşası. Son terörist ele geçirilene kadar mücadele. Diyalog, barış, huzur ve istikrar.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
MHP’nin 5 stratejik hedefi: Geniş katılımlı anayasa da var
Devlet Bahçeli

Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP konusundaki tutumuna tepki gösterdi. MHP Meclis Grubu’nda konuşan Bahçeli, şunları söyledi:

İLTİHAK HAZIRLIĞI

  • Milli ve manevi her meselede muhalif tavrını gösteren CHP, konu HDP oldu mu, kahredici bir üslup takınmaktadır. Kılıçdaroğlu diyor ki, HDP’ye dokundurmam. Bu durumda akla gelen ilk ihtimal, HDP’nin CHP’ye iltihak hazırlığı içinde olması, sonuçta PKK’nın siyasi ayağının CHP’de tecellisidir. Kılıçdaroğlu, anlaşılan HDP’yle süren yasak ilişkiyi resmileştirme arzusundadır. Yeni isim olarak da ‘Cumhuriyet Halk ve Halkın Partisi’ni tercih etmesi hiç kimseyi şaşırtmamalıdır.

Bahçeli stratejik hedefleri sıraladı: Yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamlılığı
GÜNDEM
Bahçeli stratejik hedefleri sıraladı: Yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamlılığı

MHP’nin 5 stratejik hedefini açıkladı

Bahçeli, grup toplantısında partisinin stratejik hedeflerini de açıkladı:

1- MHP olarak, 2023 ve takip eden on yılları kapsayan stratejik hedeflerimizin ilki, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne, daha yerinde bir ifadeyle, Türk tipi başkanlık modeline sahip çıkmak; ilke, kural ve kurumlarıyla yaşamasına, daha doğrusu kökleşmesine hizmet etmektir.

2- Sivil, geniş katılımlı, herkesi kapsayan, yeni yönetim sisteminin ruhuna ve dokusuna müzahir bir anayasa hazırlığı ikinci stratejik hedefimizdir.

Devlet Bahçeli: Anlaşılan, Kılıçdaroğlu HDP'yle olan yasak ilişkiyi resmileştirme arzusunda
OYNAT 00:58
Devlet Bahçeli: Anlaşılan, Kılıçdaroğlu HDP'yle olan yasak ilişkiyi resmileştirme arzusunda
Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kılıçdaroğlu'nun 'HDP'nin yanlışı olursa söyleriz' sözlerine tepki göstererek 'Ne gariptir ki milli ve manevi her meselede muhalif tavrını gösteren CHP, sıra HDP'ye, terörle mücadeleye gelince kahredici bir üslup takınmaktadır. Kılıçdaroğlu diyor ki HDP'ye dokundurtmam. Anlaşılan Kılıçdaroğlu, HDP'yle olan yasak ve kanun dışı ilişkiyi resmileştirme arzusundadır' ifadelerini kullandı.

3- Çalışan, üreten, ruh kökümüzden beslenen, manevi ve moral değerlerimizle eklemlenen yeni, yerli ve milli bir ekonomik sistemin ihyası ve inşası üçüncü stratejik hedefimizdir.

4- Cumhur İttifakı’nın varlığı içinde terörle amansız mücadeleye, son terörist, son kanlı silahıyla ele geçirilesiye kadar destek vermek, Türk milletini bu şiddet ve dehşet sarmalından çekip çıkarmak dördüncü stratejik hedefimizdir.

5- Hem ülkemizde hem de küresel ve bölgesel zeminde diyalog, barış, huzur, sükûnet ve istikrar beşinci stratejik hedefimizdir.

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