Gündem CHP Yalova teşkilatında peş peşe istifalar Partimiz Atatürk çizgisinden uzaklaştı
POLİTİKA

CHP Yalova teşkilatında peş peşe istifalar: Partimiz Atatürk çizgisinden uzaklaştı

CHP Yalova İl Gençlik Kolları Başkanı'nın da aralarında yer aldığı üç kişi, partilerinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa gerekçesi olarak partinin Atatürk çizgisinden uzaklaşmasını sebep gösteren İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Karataş, "Partideki koltuk sevdası vatan sevgisinin önüne geçti. Cihangir İslam'a kucak açılması bardağı taşıran son damlaydı." dedi.

Haber Merkezi İHA
CHP Yalova teşkilatında peş peşe istifalar: Partimiz Atatürk çizgisinden uzaklaştı
Arşiv

CHP Yalova İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Karataş, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Turgut Can Adıgüzel, Gençlik Kolları Delegesi Emirhan Çabuk, partisinden istifa etti.

"Parti Atatürk çizgisinden uzaklaştı"

İstifalara ilişkin yazılı açıklama yapan Karataş, partiye 18 yaşında üye olduğunu ve parti için ellerinden gelenleri yaptıklarını ifade ederek, "Partimizin Atatürk çizgisinden uzaklaştığı CHP ilkeleri ve ruhu ile derdi olan insanların partinin önemli noktalarına getirilmesi, bu kişilerin il başkanı, genel başkan yardımcısı ve milletvekili olmalarını bir süredir üzüntü ile takip ediyorum." dedi.

Bardağı taşıran son damla: Cihangir İslam

Bardağı taşıran son damlanın Cihangir İslam'a kucak açılması olduğunu belirten Karataş, "Parti öz evlatlarına sırt çevirdi. 2014 yılında parti çalışmaları için bir gözünü kaybetmiş ama mücadelesinden asla vazgeçmemiş, gerekirse diğer gözümü de Atatürk ilke ve inkılâpları için feda ederim diyen Tugay Adak’ın maddi sıkıntılardan dolayı canına kıymasının ahı CHP’li yöneticilerin üzerindedir. Bu olayın acısı hala içimde bir sızıdır ve dinmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Cihangir İslam CHP’ye katıldı: Rozetini Kılıçdaroğlu taktı
GÜNDEM
Cihangir İslam CHP’ye katıldı: Rozetini Kılıçdaroğlu taktı

CHP'li Faik Öztrak'tan Cihangir İslam yorumu: Fikirleri değişmese partimize gelmezdi herhalde
GÜNDEM
CHP'li Faik Öztrak'tan Cihangir İslam yorumu: Fikirleri değişmese partimize gelmezdi herhalde

CHP Sakarya'da Muharrem İnce ayrılığı sürüyor: 250'yi aşkın kişi istifa etti
GÜNDEM
CHP Sakarya'da Muharrem İnce ayrılığı sürüyor: 250'yi aşkın kişi istifa etti
Abone Ol Google News
Aziz Yıldırım gündemi değiştirdi

Aziz Yıldırım
gündemi değiştirdi

1959 öncesindeki kupalar ve G.Saray ile ilgili olay sözler sarfettti.
Sivasta feci kaza

Sivas'ta feci kaza

Yaralanan 21 kişi hastaneye kaldırıldı.
CHP Yalova teşkilatında peş peşe istifalar: Partimiz Atatürk çizgisinden uzaklaştı

Cami hoparlörlerinde müzik skandalı

Cami hoparlörlerinde müzik skandalı

​İstanbul'un 3 ilçesindeki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

​Vaka ve ölü sayısı hızla yükseliyor.

Ege sallandı

Ege sallandı

Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

​Sağlık Bakanı Koca, DSÖ Medya Brifinginde konuştu.

Yerli otomobile sürpriz bir isim daha

Yerli otomobile sürpriz bir isim daha

'Tersine göçle' TOGG'a katılan kişi sayısı 23'e yükseldi.

Meclis'te oylamanın yenilenmesi yönünde karar çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.