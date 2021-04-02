CHP Yalova teşkilatında peş peşe istifalar: Partimiz Atatürk çizgisinden uzaklaştı

CHP Yalova İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Karataş, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Turgut Can Adıgüzel, Gençlik Kolları Delegesi Emirhan Çabuk, partisinden istifa etti.

"Parti Atatürk çizgisinden uzaklaştı"

İstifalara ilişkin yazılı açıklama yapan Karataş, partiye 18 yaşında üye olduğunu ve parti için ellerinden gelenleri yaptıklarını ifade ederek, "Partimizin Atatürk çizgisinden uzaklaştığı CHP ilkeleri ve ruhu ile derdi olan insanların partinin önemli noktalarına getirilmesi, bu kişilerin il başkanı, genel başkan yardımcısı ve milletvekili olmalarını bir süredir üzüntü ile takip ediyorum." dedi.

Bardağı taşıran son damla: Cihangir İslam

Bardağı taşıran son damlanın Cihangir İslam'a kucak açılması olduğunu belirten Karataş, "Parti öz evlatlarına sırt çevirdi. 2014 yılında parti çalışmaları için bir gözünü kaybetmiş ama mücadelesinden asla vazgeçmemiş, gerekirse diğer gözümü de Atatürk ilke ve inkılâpları için feda ederim diyen Tugay Adak’ın maddi sıkıntılardan dolayı canına kıymasının ahı CHP’li yöneticilerin üzerindedir. Bu olayın acısı hala içimde bir sızıdır ve dinmeyecektir." ifadelerini kullandı.

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