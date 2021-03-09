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POLİTİKA

Cihangir İslam CHP’ye katıldı: Rozetini Kılıçdaroğlu taktı

Geçen yılın mart ayında Saadet Partisi'nden istifa eden Cihangir İslam, CHP'ye katıldı. Rozetini grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Cihangir İslam CHP’ye katıldı
​Cihangir İslam CHP’ye katıldı

24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı çerçevesinde CHP listelerinden milletvekili seçilen, daha sonra Saadet Partisi’ne katılan İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, partisinden istifa etmişti. Cihangir İslam’ın, istifalar sonrası vekil sayısı düşen CHP’ye katılacağı, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında parti rozetini takacağı iddia edilmişti.

  • Söylentiler doğru çıktı. İslam, CHP’nin TBMM Grup Toplantısı’nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İslam'ın rozetini taktı.

İstifalar sonrası CHP çareyi vekil transferinde buldu: Cihangir İslam geri dönüyor
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İstifalar sonrası CHP çareyi vekil transferinde buldu: Cihangir İslam geri dönüyor

Cihangir İslam kimdir?

1959 yılında Sakarya'da dünyaya gelmiştir. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı ve Profesördür. İlkokulu Adapazarı Atatürk İlkokulunda, ortaokul ve liseyi TED Ankara Kolejinde bitirdi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anadolu Üniversitesi AÖF Felsefe Bölümü ve SUSEM İslami İlimler Programı mezunudur.

Cihangir İslam'dan 15 Temmuz'a hakaret
OYNAT 00:41
Cihangir İslam'dan 15 Temmuz'a hakaret
Saadet Partisi 27. Dönem Milletvekili Nazır Cihangir İslam hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resmen soruşturma başlatıldı. Nazır Cihangir İslam 15 Temmuz akşamında Türkiye'nin, iki batılın çatışmasını seyrettiğini söyleyen İslam, 'Allah'a kulluk etmiyorsunuz aciz bir kula kulluk ediyorsunuz. Beddua alıyorsunuz. 'Ocakları sönsün, soyları kurusun, Allah belalarını versin' diyor insanlar size' diye konuştu.


ABD Minnesota Üniversitesi, Kanada - Montreal McGill Üniversitesi ve ABD Minnesota Twin Cities Spine Center'da Omurga Cerrahisi ve Klinik Araştırma eğitimi aldı ve fellowship programlarını tamamladı. Mimar Sinan Üniversitesi Felsefe yüksek lisans öğrencisidir. Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesinde Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeliği, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Klinik Şefliği yaptı.

Cihangir İslam, Saadet Partisi'nden istifa etti
GÜNDEM
Cihangir İslam, Saadet Partisi'nden istifa etti

15 Temmuz Derneği'den SP'li Cihangir İslam hakkında suç duyurusu
GÜNDEM
15 Temmuz Derneği'den SP'li Cihangir İslam hakkında suç duyurusu
  • Mazlumder, Saadet Partisi, HAS PARTİ, Adalet Zemini ve Hak ve Adalet Platformu kurucularındandır. Artı TV 45 + 45 Programı eş moderatörlüğü, Duvar gazetesi köşe yazarlığı yaptı. 100'ün üzerinde bilimsel çalışması yanında sosyal alanda yayımlanmış çok sayıda makalesi vardır. Çok iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca ve Arapça bilen İslam, 3 çocuk babasıdır.

Kurtulmuş'tan şehit ve gazilere hakaret eden Cihangir İslam'a sert sözler
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