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POLİTİKA

CHP'li Faik Öztrak'tan Cihangir İslam yorumu: Fikirleri değişmese partimize gelmezdi herhalde

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, katıldığı bir canlı yayında CHP rozeti takarak yeniden partiye dönen İstanbul Milletvekili Cihangir İslam hakkında açıklamalarda bulundu. Öztrak, İslam’ın geçmiş dönemde partiyi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağır ithamlarda hedef almasının hatırlatılması üzerine, "Değişmese partimize gelmezdi herhalde" diyerek yanıt verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Sözcüsü Faik Öztrak.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak.

2018 seçimlerinde CHP’den İstanbul milletvekili seçilen ve daha sonra Saadet Partisi’ne geçen Cihangir İslam yeniden CHP’ye döndü.

"Değişmese partimize gelmezdi herhalde"

Geçmiş dönemde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti hakkında ağır ithamlarda bulunan İslam’ın sözlerinin hatırlatılması üzerine KRT TV'de konuşan Öztrak, "Partimize geldiğine göre bu görüşleri benimsemiş. Değişmese partimize gelmezdi herhalde" dedi.

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Kılıçdaroğlu'na hakaretler savurmuştu

CHP'ye katılan ve Kılıçdaroğlu tarafından rozeti takılan İslam'ın; CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşımlar partililerin tepkisini çekmişti.

Bir paylaşımında "Kemal Kılıçdaroğlu bu ülke için, bu toplum için, muhalefet için, TBMM için, en önemlisi CHP için çok daha büyük bir problem" diyen İslam'ın paylaşımlarından bazıları şu şekilde:

CHP'li Faik Öztrak'tan Cihangir İslam yorumu: Fikirleri değişmese partimize gelmezdi herhalde
OYNAT 00:37
CHP'li Faik Öztrak'tan Cihangir İslam yorumu: Fikirleri değişmese partimize gelmezdi herhalde
KRT TV'de katıldığı canlı yayında, Saadet Partisi'nden istifa eden ve CHP'ye katılan Cihangir İslam'ın partiyi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamalarını değerlendiren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 'Fikirleri değişmese partimize gelmezdi herhalde' ifadelerini kullandı.

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