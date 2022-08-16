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ÖSYM'de sistem değişikliği: Sınav hazırlama yöntemi nasıl olacak?

ÖSYM'de son yaşanan soruların sızdırıldığı iddialarına ilişkin soruşturma devam ederken, hem öğrencileri hem de iddiaların odağındaki yayınevleri inceleme işlemleri tüm hızıyla devam etmekte. Tüm bunlar olurken güvenli sınav sisteminin analizi yapılıyor. ÖSYM'nin sınav hazırlama sisteminde değişiklik söz konusu.

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ÖSYMde sistem değişikliği: Sınav hazırlama yöntemi nasıl olacak?
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Güvenlik analizleri yapılıyor, uzmanlarla tek tek görüşülüyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı mercek altında.

KPSS soruların sızdırıldığı iddiasıyla çifte soruşturma başlatılmıştı. Devlet Denetleme Kurulu müfettişleri, hem öğrenci seçme ve yerleştirme merkezine hem de iddiaların odağındaki yayınevine yönelik incelemeler yapıyor. Yayınevleri hem savcılıkça hem de müfettişlerce incelendi. Soruların yazıldığı matbaa da denetlendi.

ÖSYM'DE GÜVENLİK VE YAZILIM ANALİZİ YAPILIYOR

Edinilen bilgiye göre; ÖSYM'de Devlet Denetleme Kurulu müfettişlerince 2 haftadır devam eden incelemelerde "Sorular dışarı çıkabilir mi?" sorusuna cevap aranıyor. Güvenlik ve yazılım analizleri yapılıyor. Ayrıca KPSS sürecinde görev yapan ÖSYM uzmanlarıyla görüşmeler yapılıyor. ÖSYM'nin kullandığı soru havuzu da değiştirilecek. 18 Eylül'de yapılacak yeni KPSS yeni soru havuzundan alınan sorularla yapılacak. Sonraki sınavlar için de yeni havuz hazırlanacak.

SINAV HAZIRLAMA YÖNTEMİ DEĞİŞECEK

Yeni soru havuzu oluşturulması ise bir daha sızmayacağı anlamına gelmiyor. İşte bu noktada Devlet Denetleme Kurulu devreye girecek. CNN TÜRK'ün edindiği bilgiye göre; DDK incelemelerinin ardından tespitlerle birlikte önerilerini de sıralayacak. Ve söz konusu raporda mevcut sınav hazırlama sisteminin mutlaka değiştirilmesinin önerilmesine ise kesin gözüyle bakılıyor. Kaynaklar, "Sistem geçmiş yıllarda yaşanan sıkıntılardan beri aynı sistem. Daha güncel ve şeffaf bir sistemin kurulup kamuoyuna güven verilmesi önemli" değerlendirmesi de yapıyor.

Soruların asla sızamayacağı güvenlik ve bilişim altyapısının artırıldığı yeni sistemin kurulması için YÖK, ÖSYM, TÜBİTAK ve ASELSAN gibi kurumların ortak çalışması da gündeme getirilmesi planlanan öneriler arasında.

Tespitlere dair ön çalışmalar yapılsa da DDK'nın raporuna nihai şeklini vermesi için de yürütülen tüm soruşturmalarda bir sonuca ulaşması bekleniyor.

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