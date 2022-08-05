ÖSYM sınav sorularını böyle hazırlıyor: 45 günlük hazırlık süreci var şifreli odada tutuluyor

ÖSYM’ye ait sınavlardaki yazma, denetleme ve matbaa süreçlerinden geçen sorular, birbirini tanımayan farklı ekip tarafından hazırlanıyor. Kurum, sınav sorularının hazırlanmasında kendi bünyesindeki alan uzmanlarından, alanla ilgili yükseköğretim kurumlarındaki akademisyenlerden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki uzmanlardan destek alıyor.

Gizli bir yazı ile öğretim elemanları ÖSYM’ye davet ediliyor. Uzmanlar, bu bilgiyi aileleri de dahil kimse ile paylaşamıyor, kimlikler gizli tutuluyor. Sözleşme imzası ile sınav öncesi 45 günlük soru hazırlama süreci başlıyor. Ekibin kaç kişiden oluşacağı sınavın büyüklüğüne göre değişiyor. Şu ana kadar ÖSYM tarafından yapılan sınavların hiçbirinde, komisyon 25’ten az kişi ile oluşturulmadı.

Ancak diğer çalışanlarla birlikte ekibe alınan kişi sayısı 100’ü geçebiliyor. Yazma, denetleme ve matbaa sürecini geçiren sorular, her aşamada farklı ve birbirini tanımayan kişilerin elinden geçiyor. Karma bir gruptan seçilen soru hazırlama komisyonu tarafından yazılan sorular, bilgisayar ortamında, kimin hazırladığına bakılmaksızın en az üç kişi tarafından denetleniyor, soru bankasına atılıyor.

HAVUZDA BİRİKİYOR

Soruların koyulduğu cihaz şifreli bir odaya alınıyor. Odanın giriş şifresi sadece birkaç kişide bulunuyor. Başkan ve başkan yardımcıları başta olmak üzere en az iki kişi ile birlikte, sınavda çıkacak soru sayısının en az 15 katı kadar soruyla matbaaya gidiliyor. Sorular cihazın içinde elden teslim ediliyor. Sınavda hangi soruların sorulacağı ise matbaa sürecinde belli oluyor.

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Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı matbaada ekibin üstündeki en küçük aksesuar bile dışarıda bırakılıyor. Sınavın büyüklüğüne göre 7 ile 23 gün arasında içerde kalan ekip olağan dışı bir durum olmadığı sürece dışarı çıkamıyor. Sınavda sorulacak sorular otomasyon aracılığıyla seçiliyor.

Kitapçıklar başkan, görevlendirdiği başkan yardımcısı ve görevlendirilen personel eşliğinde basılıyor. Hazırlanan paketler sınav binalarına göre kutulanıp güvenlik kelepçeleriyle kilitleniyor. Yöneticilerin bile görmediği kitapçıklara, matbaadan sonra insan eli ilk kez sınav salonlarında adayların gözü önünde paketten çıkarılırken değiyor.