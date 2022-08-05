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ÖSYM'den KPSS duyurusu: Sınav tarihi açıklandı

ÖSYM, yeni KPSS takvimini sosyal medyadan duyurdu. Açıklamaya göre yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖSYMden KPSS duyurusu: Sınav tarihi açıklandı
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ÖSYM tarafından yapılan paylaşımda KPSS'ye ilişkin alınan kararların detaylarına yer verildi. ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen 2022-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavları İPTAL edilmiştir.

YENİ TAKVİM 17 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Sınav takviminde yer alan; 2022-KPSS Lisans Alan ve 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni KPSS takvimi 17 Eylül 2022'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından girecekleri yeni sınavlar için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

  • Adaylar sınav merkezi değişikliği taleplerini üzerinden gerçekleştirebileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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