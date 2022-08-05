ÖSYM'den KPSS duyurusu: Sınav tarihi açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Özer: Hiç kimseden kayıt için devlet okullarında bağış alınamaz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların ihtiyaçlarının bakanlık tarafından karşılandığını belirterek, 'Bizim bütçeyle ilgili sıkıntımız yok. Birisi bağış yapmak istiyorsa yapabilir ama kayıtla bağış arasında hiçbir ilişki yoktur. Hiç kimse bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu coğrafyasında, bu ülkenin içerisinde hiç kimseden kayıt için devlet okullarında bağış alınamaz' dedi.