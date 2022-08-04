Özgün İptal edilen KPSS sınavı ne zaman yapılacak? İşte yeni KPSS sınavı tarihi
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İptal edilen KPSS sınavı ne zaman yapılacak? İşte yeni KPSS sınavı tarihi!

KPSS Lisans sınavı ile ilgili gündeme gelen iddiaların ardından yapılan incelemeler sonucunda KPSS oturumlarının iptal edildiği açıklandı. KPSS'nin iptal edilmesi üzerine yeni KPSS sınavının ne zaman yapılacağı, hangi oturumun hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. Peki, yeni KPSS sınavı ne zaman açıklanacak? Yeni KPSS oturumları hangi tarihlerde yapılacak? İşte ÖSYM tarafından yapılan son dakika KPSS açıklaması...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2. KPSS sınavı için tekrar ücret ödenecek mi?
Yeni KPSS tarihi

ÖSYM Başkanı Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı. ÖSYM Başkanı Ersoy, "6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları ertelenmiştir" dedi. Peki, yeni KPSS sınavı oturumları ne zaman yapılacak?

YENİ KPSS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı.

Ersoy: "6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları ertelenmiştir."

"İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır."

"Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır.

YENİ KPSS SINAVI İÇİN TEKRAR ÜCRET ALINACAK MI?

ÖSYM Başkanı Eroy "Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir." açıklamasında bulundu.

ÖSYM'DEN SON DAKİKA KPSS AÇIKLAMASI

ÖSYM Başkanı Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı.

Ersoy: "6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları ertelenmiştir."

"İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır."

"Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir."

"Ortaya çıkan eksiklik ve aksaklıkları açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşıp, tedbirleri alarak ÖSYM'nin milletin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız."

"Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz."

KPSS iptal mi edildi? ÖSYM Başkanı'ndan KPSS ile ilgili son dakika açıklaması!
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