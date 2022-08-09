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EĞİTİM

ÖSYM açıkladı: KPSS'de ilk sınav tarihi 18 eylül

ÖSYM, şaibe nedeniyle iptal edilen KPSS’nin yeni takvimini hızlıca belirledi. Sınav 18 Eylül’de yapılacak.

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Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
ÖSYM açıkladı: KPSSde ilk sınav tarihi 18 eylül
Arşiv.

31 Temmuz 2022'de gerçekleştirilen 2022-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavları, bazı soruların birebir aynı olmasının ortaya çıkmasının ardından iptal edilmişti. Süreçle ilgili devletin çeşitli kademeleri incelemeler için düğmeye basarken, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yeni sınav takvimini açıkladı. Buna göre, iptal edilen söz konusu sınavların tarihi 18 Eylül 2022 olarak belirlendi. ÖSYM'nin açıklamasında şöyle denildi:

ALAN BİLGİSİ 24-25 EYLÜL

  • "ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından; 2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde, 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde, 2022-ÖABT’nin 2 Ekim 2022 tarihinde, 2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,

TARİHLERİ DEĞİŞMEDİ

18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde, 13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. 2022 ÖSYM Sınav Takviminde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır."

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