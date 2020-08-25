Otobüste kadına tokat attı: Kimse müdahale etmedi

Görüntüler dün akşam saatlerinde Mescidi Selam - Karaburun hattında sefer yapan 336K otobüsünde çekildi. Maske takmadığı için otobüsteki bazı yolcular tarafından uyarılan kişi, bilinmeyen nedenle yanında oturan kadına bir anda tokat attı.

OYNAT 00:59 Otobüste yanında oturan kadını tokatladı: Yolcular film izler gibi izledi Arnavutköy'de otobüste yolculuk eden bir kişi, bilinmeyen nedenle bir anda yanındaki kadına tokat atarak hakaret etti. Otobüsteki kimsenin müdahale etmediği o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. BiP'te paylaş

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Aynı kişi ardından kadınla tartışıp hakaretlerde bulundu. Otobüsteki kimsenin müdahale etmediği o anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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