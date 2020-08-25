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İSTANBUL

Otobüste kadına tokat attı: Kimse müdahale etmedi

Arnavutköy'de otobüste yolculuk yapan bir kişi, ön koltukta oturan bir kadına tokat attı. Otobüste bulunanlar ise müdahale etmeyerek film izler gibi baktı.

Haber Merkezi DHA
Otobüste yanında oturan kadını tokatladı: Yolcular film izler gibi izledi
Otobüste yanında oturan kadını tokatladı: Yolcular film izler gibi izledi

Görüntüler dün akşam saatlerinde Mescidi Selam - Karaburun hattında sefer yapan 336K otobüsünde çekildi. Maske takmadığı için otobüsteki bazı yolcular tarafından uyarılan kişi, bilinmeyen nedenle yanında oturan kadına bir anda tokat attı.

Otobüste yanında oturan kadını tokatladı: Yolcular film izler gibi izledi
OYNAT 00:59
Otobüste yanında oturan kadını tokatladı: Yolcular film izler gibi izledi
Arnavutköy'de otobüste yolculuk eden bir kişi, bilinmeyen nedenle bir anda yanındaki kadına tokat atarak hakaret etti. Otobüsteki kimsenin müdahale etmediği o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Aynı kişi ardından kadınla tartışıp hakaretlerde bulundu. Otobüsteki kimsenin müdahale etmediği o anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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