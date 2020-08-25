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Gündem İstanbulu kana bulamak için Taksimde keşif yapan DEAŞlı terörist nefes kesen operasyonla yakalandı
İSTANBUL

Son dakika İstanbul haberleri: İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist yakalandı

İstanbul'u kana bulamak için Taksim'de keşif yapan DEAŞ'lı terörist nefes kesen operasyonla yakalandı

İstanbul'da sansasyonel eylem için Gaziantep'ten geldiği belirlenen DEAŞ'lı terörist emniyet güçlerinin düzenlediği nefes kesen operasyonla kaldığı otelde yakalandı. DEAŞ'lı teröristin eylem hazırlığında olduğu ve Taksim'd ekeşif yaptığı belirlendi. Otel odasında hazırlanan teröristin yanında uzun namlulu silah, 5 adet şarjör ve 150 adet fişek bulundu.

Haber Merkezi DHA
İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist nefes kesen operasyonla yakalandı.
İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist nefes kesen operasyonla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'lı bir şüphelinin Gaziantep'ten İstanbul'a gelerek eylem hazırlığında olduğunu belirledi.

DHA
Taksim'de keşif yapan DEAŞ'lı terörist...

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Bursa'da yakalanan DEAŞ'lının bomba yaparken fotoğrafı ortaya çıktı

SANSASYONEL EYLEM HAZIRLIĞINDAYKEN OTEL ODASINDA YAKALANDI

Şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan terör polisi, şüphelinin Taksim'de sansasyonel bir saldırı için keşif yaptığını tespit etti. Çalışmalarını tamamlayan istihbarat ve terör polisi şüphelinin Küçükçekmece'de kaldığı otele dün operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda H.S. isimli şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Taksim'de keşif yapan DEAŞ'lı terörist...

Samsun'da düzenlenen operasyonda 6 DEAŞ'lı paketlendi
GÜNDEM
Samsun'da düzenlenen operasyonda 6 DEAŞ'lı paketlendi

MÜHİMMATLAR DA ELE GEÇİRİLDİ

  • Otel odasında yapılan aramada ise uzun namlulu silah, 5 şarjör ve 150 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan H.S. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA
Taksim'de keşif yapan DEAŞ'lı teröristin odasından çıkanlar...

DHA
Taksim'de keşif yapan DEAŞ'lı teröristin yakalanma anı...

DHA
Taksim'de keşif yapan DEAŞ'lı teröristin yakalanma anı...

DHA
Taksim'de keşif yapan DEAŞ'lı teröristin yakalanma anı...

DHA
Taksim'de keşif yapan DEAŞ'lı terörist...

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