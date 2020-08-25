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Gündem Giresundaki selde kaybolan ailenin son sözleri Boğuluyoruz kurtarın
GİRESUN

Giresun'daki selde kaybolan ailenin son sözleri: Boğuluyoruz kurtarın!

Giresun’daki aşırı yağışlar sonrası meydana gelen selde 8 kişi hayatını kaybederken kaybolan kişileri arama çalışmaları ise devam ediyor. Selde kaybolan ve bir gün sonra hurdaya dönen otomobilleri ve bazı kıyafetleri dere yatağında bulunan Davut ile eşi Emine ve kızları Betül Akgün'ün otomobille mahsur kaldıkları yolda telefonla aradıkları yakınlarından 'Boğuluyoruz, kurtarın' diyerek yardım istedikleri ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Selde kaybolan Davut ile eşi Emine ve kızları Betül Akgün.
Selde kaybolan Davut ile eşi Emine ve kızları Betül Akgün.

Giresun'da cumartesi akşamı etkili olan sağanak nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Kentte, 3'ü asker 8 kişi hayatını kaybetti, 2'si asker 8 kişi ise kayboldu.

Dereli ilçesinde dereler taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü; park halindeki araçlar, sel sularına kapılarak sürüklendi. 17 binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü kentte alt ve üst yapı ile elektrik, su ve telefon hatları da zarar gördü.

KAYIP ANNE- BABA VE KIZLARI ARANIYOR

Giresun'un merkeze bağlı Osmaniye köyünde otomobilleri ile sele kapılan Davut ile eşi Emine ve kızları Betül Akgün'ü arama çalışmaları sürüyor. İstanbul'da yaşayan ve Samsun'da katıldıkları bir yakınlarının cenazesinin ardından akrabalarını ziyaret için Giresun'a gelen Akgün ailesi yolda sele yakalandı.

Sel sularına kapılan araç hurdaya döndü.

Ailenin otomobille mahsur kaldıkları yolda telefonla aradıkları yakınlarından 'Boğuluyoruz, kurtarın' diyerek yardım istedikleri ortaya çıktı. O anlarda telefon konuşması kesilen 3 kişi sele kapılarak kayboldu. Çal deresinde başlatılan aramalarda aileye ait hurdaya dönen otomobilleri ile bazı kıyafetleri bulundu. Dere yatağında AFAD ekiplerince arama çalışmaları sürüyor. Her yeri karış karış tarayan ekipler aileden iz arıyor.

Giresun'da selde hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi
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Giresun'da selde hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi

SON ANLARI KAMERADA

Sele kapılan Davut ile eşi Emine ve kızları Betül Akgün'ün son anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Osmaniye köyüne çıkmadan bir market önünde duran aile, alışveriş sonrası otomobile binerek köye doğru yola çıkıyor.

Akgün ailesinin son anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'BOĞULUYORUZ DEDİLER, TELEFON KESİLDİ'

Sele kapıldıkları anlarda Emine Akgün'le telefonda görüşen kuzeni Kazım Tanrıverdi, o anları anlattı. Emine Akgün'ün kendisini aradığını ve yolda kaldıklarını bildirdiğini anlatan Tanrıverdi, "Bana 'Gelin bizi kurtarın' dedi. Tekrar telefonla aradılar 'Bize yardım edin, kurtarın' diye bağırdılar. Ben de 'Araba geri gelmiyorsa inin, aracı terk edin' dedim. 'İnemiyoruz araba taşa dayandı' dediler. Yani sel arabayı sürükleyip taşa dayatmış. 'Diğer kapıdan çıkın' dedik, 'Oraya da sel bastı açılmıyor' dediler. Sonra 'Cama taş vurmaya başladı, cam kırıldı içeri su alıyor, boğuluyoruz' dediler. Sonra telefon kesildi, son sesleri bunlardı. Telefona ulaşamadık daha. Geldik ki su 2.5 metre yüksekten geçiyor' dedi.

Sel sularına kapılan araç hurdaya döndü.

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Giresun'u sel vurdu: Böylesi görülmedi

'ÇOK YAĞIŞ VAR GELMEYİN DEDİM'

Emine Akgün'ün kardeşi Süleyman Karakılıç da "Samsun’da cenazeye gelmişlerdi. Oradan da bizi ziyarete geleceklerdi. Beni aradılar, 'çok yağış var gelmeyin' dedim. O sırada başka bir misafirliğe uğramışlar. Oradan da buraya gelmişler. Buraya köprünün üzerine vardıklarında beni aradılar 'gel bizi buradan al' dediler. Bende teyzemin oğlunu alıp, buraya geldim. Bizde selden geçemediğimiz için tarlaların içinden geldik. Telefonu teyzemin oğluna verip değirmenin oraya koştuk. Vardığımızda araba burada yoktu. Gece aramaya başladık, bulamadık. Sabah arabanın olduğu yeri bulduk. Arabanın içine baktık ama kimse yoktu içinde" diye konuştu.

ARAMALAR SÜRÜYOR

Afetin yaralarının sarılmaya çalışıldığı bölgede ekiplerin 2'si jandarma 8 kayıp kişiyi arama- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Arama çalışmalarına AFAD, AKUT ve UMKE ekiplerinin yanı sıra özel dalgıç timleri de eşlik ediyor. Ekipler, 3 uzman çavuşun cansız bedenine ulaşılan bölgede arama çalışmalarına yoğunluk veriyor. Sahil Güvenlik ekipleri de bölgede dronla havadan tarama yaparak, çalışmalara eşlik ediyor. Bölgede JAK timlerinin yer aldığı aramalara ekipler, 3'er kilometrelik alanlara bölünerek devam edecek.

Selde kaybolan Davut ile eşi Emine ve kızları Betül Akgün.

KAYIP AİLENİM ARACINA ULAŞILDI

Sabah saatlerinde arama çalışmalarına başlayan ekipler, merkeze bağlı Osmaniye köyünde kayıp Davut ile eşi Emine ve kızları Betül Akgün'ün olduğu otomobile ulaştı. Sel sularının sürüklemesiyle hurdaya dönen otomobilde, kayıp 3 kişiye dair sadece çeşitli eşya ve kıyafetlerine ait parçalara rastlanıldı. Kayıp aileyi, arama çalışmaları aracın bulunduğu bölgede yoğunlaştırıldı.

YARALAR SARILIYOR

Selin en çok etkilediği Dereli ilçesinde, ekiplerin iş makineleri eşliğinde gece boyu süren temizlik çalışmaları sabah saatlerinde sürdürülüyor. DSİ, Karayolları, İl Özel İdare ve belediye ekipleri; iş makineleri ve kamyonlarla, taş, toprak, kum ve odun molozlarını ilçe merkezinden kaldırmaya çalışıyor. Afetin yaşandığı ilk geceden itibaren yardım çalışmalarını sürdüren Kızılay ekipleri de, selzedeler ve temizlik çalışması yürüten ekiplere, beslenme desteğinde bulunuyor. Mobil aşevleri aracılığıyla, ilçe halkına, sıcak çorba ile yemek dağıtılıyor. Elektriklerin olmadığı ilçede çekildikleri evlerinde geceyi zor geçiren vatandaşlar, bir an önce normale dönmeyi temenni ediyor. Selin en fazla hasara yol açtığı Dereli'de, elektrik dağıtım şirketi ekipleri ise enerji sağlama noktasında hummalı çalışma sürdürüyor.

Giresun'da korkutan görüntüler: Dört ilçe sele teslim oldu
OYNAT 01:26
Giresun'da korkutan görüntüler: Dört ilçe sele teslim oldu
Giresun'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle taşan Aksu Deresi, Dereli ilçesinin cadde ve sokaklarını adeta nehre çevirdi. Yol kenarındaki araçlar sel nedeniyle sürüklendi, ortaya korkunç bir manzara çıktı. Dereli ilçesinin yanı sıra Espiye, Yağlıdere ve Bulancak ilçelerinde de aynı görüntüler oluşurken vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.


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