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Gündem Otogarda 5 kilo patlayıcı ile yakalanan teröristlere tutuklama talebi
İSTANBUL

Otogarda 5 kilo patlayıcı ile yakalanan teröristlere tutuklama talebi

İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda 5 kilo patlayıcı ile yakalanan 3 terörist, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheliler, ’tehlikeli madde bulundurma’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Haber Merkezi İHA
Otogarda 5 kilo patlayıcı ile yakalanan teröristlere tutuklama talebi
Şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul’da bombalı saldırı hazırlığındayken 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda emniyet güçlerinin başarılı operasyonuyla yakalanan 3 terörist, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürüldü.

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen teröristler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheliler, ’tehlikeli madde bulundurma’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.


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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir aracın altına yerleştirilmiş halde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Soylu'nun açıkladığı operasyon kameraya böyle yansıdı.

Teröristler bombayı otogara böyle getirmiş
OYNAT 00:59
Teröristler bombayı otogara böyle getirmiş
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir aracın altına yerleştirilmiş halde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Soylu'nun açıkladığı operasyona ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Teröristlerin bombayı otogara getirme anı kameraya böyle yansıdı.


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