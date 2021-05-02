Otogarda 5 kilo patlayıcı ile yakalanan teröristlere tutuklama talebi
İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda 5 kilo patlayıcı ile yakalanan 3 terörist, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheliler, ’tehlikeli madde bulundurma’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İstanbul’da bombalı saldırı hazırlığındayken 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda emniyet güçlerinin başarılı operasyonuyla yakalanan 3 terörist, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürüldü.
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen teröristler, daha sonra adliyeye sevk edildi.
Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheliler, ’tehlikeli madde bulundurma’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.