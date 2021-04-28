Bakan Soylu'nun NTV canlı yayınında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

Diyarbakır annelerinden birisi daha evladına kavuşacak. Yarın buluşacaklar. Terör örgütünden bir terörist daha ikna edildi. Bu yıl ikna ile PKK terör örgütünden kopardığımız şuana kadar 63 kişi. İkna çalışmalarımız PKK'yı tuz ruhu gibi eritiyor.

"İstanbul'da büyük bir katliam önlendi"

Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı engellemiştir. Emniyet istihbaratımıza ve İstanbul polisimize teşekkür ediyorum. PKK terör örgütü elemanları 5 kilo patlayıcı getirdiler, polisimizin otogardaki dikkati sayesinde bir aracın altına yerleştirilen patlayıcı tespit edildi. Bunu yerleştiren iki terörist yakalandı.

OYNAT 01:45 İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'da bugün çok önemli bir katliamı önledik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. PKK'nın otogarda bir aracın altına yerleştirdiği 5 kg patlayıcının ele geçirildiğini belirten Bakan Soylu, 'İstanbul polisi bugün, çok önemli bir katliamı önlemiştir. Bu, kapanmadan önce bizi etkileyebilecek bir operasyondu. Bunları yerleştirenlerini yakaladılar ve patlayıcıyı da patlamadan etkisiz hale getirdiler' dedi. BiP'te paylaş

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17 günlük tam kapanma kararı

Kamu düzeninden hiçbir şekilde taviz verilmeyecek.

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Milletimiz, sağlıkçılarımız, güvenlikçilerimiz, esnafımız büyük fedakarlıklar yaptı. Türkiye'yi görünenle değerlendirenler her zaman yanılmışlardır.

Türkiye görünenin çok fazlasıdır. Türkiye bu süreçte ölçerek, biçerek vatandaşlarımızın devletten, hükümetten beklediğini yerine getirerek elinden geleni ortaya koymuştur.

Şehir değiştirenler, gittiği yerde 17 gün karantinada olacak. Biz burada bir sorun görmüyoruz. İnanıyorum ki hep beraber vakalar iyi bir seviyeye düşecek. Kapanma olmasaydı bayramda yine hareketlilik olacaktı.

Tam kapanmada alkol yasağı

Geçen kısıtlamada da bu tartışmayı yaptık. Bütün kısıtlamalarda ne varsa aynı. Kural aynı sadece süre uzadı. Cumartesi-Pazar kısıtlamasından hiçbir farkı yok. İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da birçok örnekleri var.

Kripto para vurgunu

Şu ana kadar 82 kişiye yönelik gözaltı kararı çıktı bunlardan 77'si gözaltına alındı. Hala gözaltında olanlar var. Bu hadise ortaya çıkar çıkmaz kırmızı bülten kararını çıkarttık. Biz bu esnada hem Arnavutluk'la hem de emniyet ile görüştük. İnternet üzerinden de teknik takip yaptık. Bu konuda karşılıklı değerlendirmemiz sürdü. Onlardan da izin alarak dört ülkeye ekip çıkarttık. Kırmızı bültenle arandığı için yakalandığında büyük ölçüde bize iade edilecek. Ortalama olarak 108 milyon dolarlık bir portföy söz konusu. Bahsedildiği gibi 2 milyar dolarlık bir bulgu söz konusu değil.

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