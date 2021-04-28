Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem İçişleri Bakanı Soylu İstanbulda bugün çok önemli bir katliamı önledik
ANKARA

İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'da bugün çok önemli bir katliamı önledik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Burada Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerden birinin daha yarın çocuğuna kavuşacağını ifade eden Soylu, "İkna çalışmalarımız PKK'yı tuz ruhu gibi eritiyor." ifadelerini kullandı. Bakan Soylu ayrıca, bugün İstanbul'da çok önemli bir katliamın önlendiğini ve iki PKK'lı teröristin yakalandığını açıkladı. Alkol satışının tam kapanmada yasaklanmasına gelen eleştirilere de değinen Bakan Soylu, "Geçen kısıtlamada da bu tartışmayı yaptık. Bütün kısıtlamalarda ne varsa aynı. Kural aynı sadece süre uzadı." şeklinde konuştu.

Haber Merkezi Diğer
İçişleri Bakanı Soylu: İstanbulda bugün çok önemli bir katliamı önledik
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Bakan Soylu'nun NTV canlı yayınında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

Diyarbakır annelerinden birisi daha evladına kavuşacak. Yarın buluşacaklar. Terör örgütünden bir terörist daha ikna edildi. Bu yıl ikna ile PKK terör örgütünden kopardığımız şuana kadar 63 kişi. İkna çalışmalarımız PKK'yı tuz ruhu gibi eritiyor.

"İstanbul'da büyük bir katliam önlendi"

Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı engellemiştir. Emniyet istihbaratımıza ve İstanbul polisimize teşekkür ediyorum. PKK terör örgütü elemanları 5 kilo patlayıcı getirdiler, polisimizin otogardaki dikkati sayesinde bir aracın altına yerleştirilen patlayıcı tespit edildi. Bunu yerleştiren iki terörist yakalandı.

İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'da bugün çok önemli bir katliamı önledik
OYNAT 01:45
İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'da bugün çok önemli bir katliamı önledik
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. PKK'nın otogarda bir aracın altına yerleştirdiği 5 kg patlayıcının ele geçirildiğini belirten Bakan Soylu, 'İstanbul polisi bugün, çok önemli bir katliamı önlemiştir. Bu, kapanmadan önce bizi etkileyebilecek bir operasyondu. Bunları yerleştirenlerini yakaladılar ve patlayıcıyı da patlamadan etkisiz hale getirdiler' dedi.

17 günlük tam kapanma kararı

Kamu düzeninden hiçbir şekilde taviz verilmeyecek.

Milletimiz, sağlıkçılarımız, güvenlikçilerimiz, esnafımız büyük fedakarlıklar yaptı. Türkiye'yi görünenle değerlendirenler her zaman yanılmışlardır.

Türkiye görünenin çok fazlasıdır. Türkiye bu süreçte ölçerek, biçerek vatandaşlarımızın devletten, hükümetten beklediğini yerine getirerek elinden geleni ortaya koymuştur.

Şehir değiştirenler, gittiği yerde 17 gün karantinada olacak. Biz burada bir sorun görmüyoruz. İnanıyorum ki hep beraber vakalar iyi bir seviyeye düşecek. Kapanma olmasaydı bayramda yine hareketlilik olacaktı.

Tam kapanmada alkol yasağı

Geçen kısıtlamada da bu tartışmayı yaptık. Bütün kısıtlamalarda ne varsa aynı. Kural aynı sadece süre uzadı. Cumartesi-Pazar kısıtlamasından hiçbir farkı yok. İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da birçok örnekleri var.

Kripto para vurgunu

Şu ana kadar 82 kişiye yönelik gözaltı kararı çıktı bunlardan 77'si gözaltına alındı. Hala gözaltında olanlar var. Bu hadise ortaya çıkar çıkmaz kırmızı bülten kararını çıkarttık. Biz bu esnada hem Arnavutluk'la hem de emniyet ile görüştük. İnternet üzerinden de teknik takip yaptık. Bu konuda karşılıklı değerlendirmemiz sürdü. Onlardan da izin alarak dört ülkeye ekip çıkarttık. Kırmızı bültenle arandığı için yakalandığında büyük ölçüde bize iade edilecek. Ortalama olarak 108 milyon dolarlık bir portföy söz konusu. Bahsedildiği gibi 2 milyar dolarlık bir bulgu söz konusu değil.

Ayrıntılar geliyor...

Abone Ol Google News
Beşiktaş kritik virajı döndü

Beşiktaş kritik virajı döndü

​Siyah beyazlılar Rize deplasmanından 3 puanı 3 golle aldı.
Altın gol Emre Akbabadan

Altın gol Emre Akbaba'dan

​Galatasaray, Konyaspor'u son dakikalarda attığı golle yendi.
İstanbulda katliam önlendi

​Bakan Soylu, PKK'nın saldırı girişiminin nasıl engellendiğini açıkladı.
Formula 1 <br>yeniden Türkiye'de

Formula 1
yeniden Türkiye'de

İstanbul'daki yarış müjdesi resmen duyuruldu.

​Liselerde ikinci dönemde tek sınav yapılacak.

​Bakanlık kapanma öncesi tabloyu paylaştı.

50 milyon liralık<br>sosyal destek

50 milyon liralık
sosyal destek

​Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay duyurdu.

​İlk kez görülen vakalar takibe alındı.
ABD yönetimine tarihi vesikalarla yanıt

ABD yönetimine tarihi vesikalarla yanıt

​Erzurum Belediye Başkanı Sekmen, sözde Ermeni 'soykırım'ı ile ilgili konuştu.

​Bakan Koca, aşıdaki son durumu açıkladı.

​Terör örgütü lehine slogan atıp Meclis'i terk etmemişti.

MSB'den İncirlik Üssü açıklaması

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.