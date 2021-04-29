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Gündem Otogarda patlayıcıyla yakalanan şüphelinin yeni görüntüleri O terörist böyle paketlendi
İSTANBUL

Otogarda patlayıcıyla yakalanan şüphelinin yeni görüntüleri: O terörist böyle paketlendi

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na 5 kilogram patlayıcı bırakan şüphelilerden birinin kelepçelenerek yazıhaneye sokulduğu anların görüntüsü ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Otogarda patlayıcıyla yakalanan şüphelinin yeni görüntüleri: O terörist böyle paketlendi
Görüntülerde yakalanan şüphelinin kelepçelenerek yazıhaneye sokulduğu görülüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir aracın altına yerleştirilmiş halde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildiğini açıklamıştı. Operasyona ilişkin yeni görüntüler basın ile paylaşıldı.

Görüntülerde yakalanan şüphelinin kelepçelenerek yazıhaneye sokulduğu görülüyor.

Otogarda patlayıcıyla yakalanan şüphelinin gözaltına alınma anı kamerada
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Otogarda patlayıcıyla yakalanan şüphelinin gözaltına alınma anı kamerada
Bayrampaşa'da içerisinde 5 kilo patlayıcı olan çantayı attıktan sonra 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na kaçan PKK'lı teröristin yakalanma anı kameralara yansıdı.


Teröristler katliam yapacaktı: İşte otogarda ele geçirilen patlayıcılar
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Teröristler katliam yapacaktı: İşte otogarda ele geçirilen patlayıcılar

Teröristler bombayı otogara böyle getirmiş
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Teröristler bombayı otogara böyle getirmiş
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir aracın altına yerleştirilmiş halde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Soylu'nun açıkladığı operasyona ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Teröristlerin bombayı otogara getirme anı kameraya böyle yansıdı.

Bakan Soylu 'Katliam önlendi' demişti: Operasyonun görüntüleri ortaya çıktı
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Bakan Soylu 'Katliam önlendi' demişti: Operasyonun görüntüleri ortaya çıktı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir aracın altına yerleştirilmiş halde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Soylu'nun açıkladığı operasyon kameraya böyle yansıdı.


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