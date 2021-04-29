Otogarda patlayıcıyla yakalanan şüphelinin yeni görüntüleri: O terörist böyle paketlendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir aracın altına yerleştirilmiş halde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildiğini açıklamıştı. Operasyona ilişkin yeni görüntüler basın ile paylaşıldı.
Görüntülerde yakalanan şüphelinin kelepçelenerek yazıhaneye sokulduğu görülüyor.
OYNAT 00:18
Otogarda patlayıcıyla yakalanan şüphelinin gözaltına alınma anı kamerada
Bayrampaşa'da içerisinde 5 kilo patlayıcı olan çantayı attıktan sonra 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na kaçan PKK'lı teröristin yakalanma anı kameralara yansıdı.
GÜNDEM
Teröristler katliam yapacaktı: İşte otogarda ele geçirilen patlayıcılar
OYNAT 00:59
Teröristler bombayı otogara böyle getirmiş
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir aracın altına yerleştirilmiş halde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Soylu'nun açıkladığı operasyona ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Teröristlerin bombayı otogara getirme anı kameraya böyle yansıdı.
OYNAT 00:59
Bakan Soylu 'Katliam önlendi' demişti: Operasyonun görüntüleri ortaya çıktı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir aracın altına yerleştirilmiş halde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Soylu'nun açıkladığı operasyon kameraya böyle yansıdı.