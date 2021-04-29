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Gündem Teröristler katliam yapacaktı İşte otogarda ele geçirilen patlayıcılar
İSTANBUL

Teröristler katliam yapacaktı: İşte otogarda ele geçirilen patlayıcılar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün yaptığı açıklamada, ele geçirilen patlayıcılarla İstanbul'da çok önemli bir katliamın önlendiğini ve iki PKK'lı teröristin yakalandığını açıklamıştı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dün polisin operasyonu sonucu bir aracın altına yerleştirilmiş halde bulunan 5 kilogram patlayıcı ve düzeneği basına gösterildi.

Haber Merkezi DHA
Teröristler katliam yapacaktı: İşte otogarda ele geçirilen patlayıcılar
Otogarda ele geçirilen patlayıcılar basın mensuplarına gösterildi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir aracın altına yerleştirilmiş halde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildiğini açıklamıştı. Operasyonun görüntüleri saniye saniye görüntülenmiş, güvenlik kameralarına ve vatandaşların cep telefonu kameralarına yansımıştı.

İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'da bugün çok önemli bir katliamı önledik
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'da bugün çok önemli bir katliamı önledik

İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'da bugün çok önemli bir katliamı önledik
OYNAT 01:45
İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'da bugün çok önemli bir katliamı önledik
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. PKK'nın otogarda bir aracın altına yerleştirdiği 5 kg patlayıcının ele geçirildiğini belirten Bakan Soylu, 'İstanbul polisi bugün, çok önemli bir katliamı önlemiştir. Bu, kapanmadan önce bizi etkileyebilecek bir operasyondu. Bunları yerleştirenlerini yakaladılar ve patlayıcıyı da patlamadan etkisiz hale getirdiler' dedi.



Sigara paketlerine gizlemişler

6 adet düzenek şeklinde sigara kartonları içerisine hazırlanmış patlayıcılar, basın mensuplarına gösterildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde basına gösterilen patlayıcıların 4'ünün uzaktan kumandalı, 2'sinin zaman ayarlı düzeneğine sahip olduğu bildirildi. Toplamda 5 kilogram plastik C4 patlayıcı maddesinin kullanıldığı öğrenildi. Düzenekte kullanılan cep telefonu ve piller dikkat çekti.

Otogarda katliam yapacaklardı: Operasyonun cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı
GÜNDEM
Otogarda katliam yapacaklardı: Operasyonun cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı

Bakan Soylu’nun 'Katliam önlendi' dediği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı
FOTOĞRAF 17
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK terör örgütü mensuplarının İstanbul’a getirdiği 5 kilogram patlayıcının otogarda bir aracın altına yerleştirilmiş halde yakalandığını açıkladı.
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Gerçekleştirilen operasyonla patlayıcının etkisiz hale getirildiğini ifade eden Soylu, katliamın önüne geçildiğini aktardı.
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Şüphelilerin yakalandığı operasyona ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.
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Görüntülerde polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemeler ve operasyon anları görülüyor.
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Bombalı saldırganların polisler tarafından kıskıvrak yakalandığını söyleyen Furkan Çalışkan, “Sabahleyin ben dükkanımda oturuyordum, müşterilerim vardı. Bir anda bağırmalar, koşuşturmalar oldu. Çıktık dışarıya polisler halkı uzaklaştırdı. Güvenlik şeridi çekti. İki kişi koşturarak geliyordu. Çanta vardı burada. Bomba dediler zaten. Arabaya aldılar iki kişiyi. Bomba imha ekibi geldi. Aldılar çantayı gittiler. Çok yoğunluk vardı bugün otogarda. Faciayı Allah korudu” dedi.
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Bakan Soylu’nun 'Katliam önlendi' dediği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yaşanacak bir katliamın güvenlik görevlilerince önlendiğini açıklamasının ardından, bir aracın altına yerleştirilmiş 5 kilogram patlayıcının ele geçirildiği operasyonun cep telefonu görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemeler ve operasyon anları görülüyor.


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