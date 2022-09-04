Pamukkale'nin ziyaretçi sayısında yüzde 64'lük artış

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, dünyaca ünlü beyaz travertenleri, geçen yılın ilk sekiz ayında 786 bin 387 kişi ziyaret etti. Bu yılın aynı döneminde ise bu rakam, yüzde 64'lük artışla 1 milyon 285 bin 990 oldu.

Pamukkale, ağustos ayında 351 bin 706 yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, bölgenin her geçen gün daha çok hareketlendiğini söyledi.

Turist sayısındaki artışın işletmecileri de sevindirdiğini anlatan Şen, "Özellikle 2023 yılından çok daha umutluyuz. Pamukkale'de 2023 yılında üç milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyoruz." dedi.

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