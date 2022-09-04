Antalya'da İngiliz turist rekoru: Yıl sonunda 1 milyonu aşacak

Turizmde iki yıllık pandemi sebebiyle tüm dünyada olduğu gibi büyük düşüşlerin yaşandığı Antalya'da, iki yıllık zorlu salgın sürecinin ardından 2022 yılının ilk sekiz aylık toplamındaki verilere göre 9 milyon 64 bin 164 turist sayısına ulaşıldı ve geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 71'lik artış yaşandı. Bu yıl Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna pazarı sıfırlanıp Rus pazarında da ciddi düşüş yaşanırken, İngiltere pazarında ise tarihi bir rekor kırıldı.

SEKİZ AYDA 805 BİN İNGİLİZ

Sekiz aylık turist verilerinin milliyetlerine göre dağılımı ve İngiliz turistlerin geçen yıllar ve bu yılki verileri üzerinden bir çalışma yapan tur operatörü firmasının genel müdürü turizmci Recep Yavuz, geçen yıl turizm sezonunun en çalkantılı olan ülkesi İngiltere'nin, Antalya'da 2022 sezonunun yıldızı olmaya doğru ilerlediğini söyledi. Yavuz, yılın henüz 8'inci ayı sonunda Antalya'da 805 bine ulaşan İngiliz turist sayısının tarihi rekorunu kırdığını açıkladı.

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İNGİLİZLER ROTAYI ÇEVİRDİ

Genellikle Batı Avrupa, Yunan adaları, Portekiz ve Balaer adalarında tatil yapan İngiliz turistlerin son yıllarda rotayı Antalya'ya çevirdiğini belirten Yavuz, “Pandemi öncesindeki yıllarda yıl sonunda yarım milyon sınırını aşmıştı. Ancak pandemi ile birlikte İngiliz Hükümetinin sınırlaması nedeniyle gelişler tüm zamanların en düşük rakamına inmişti" dedi.

YIL SONUNDA 1 MİLYONU AŞACAK

İngiliz turistlerin sezon öncesi turizmcilerin tahmin ettiği gibi bu yılı 1 milyon üzerinde rekor bir sayıyla kapatacağının gözüktüğünü söyleyen Recep Yavuz, son 5 yılın Ocak- Ağustos dönemindeki İngiliz turist sayılarını şöyle sıraladı: “2018'de 441 bin, 2019'da 530 bin, 2020'de 115 bin, 2021'de 83 bin iken 2022'de 805 bin İngiliz turist Antalya'yı ziyaret etti."

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YIL TOPLAMLARINI BİLE GEÇTİ

Antalya'da şimdiden geçmiş yılların yıl toplamından daha fazla sayıya ulaşan İngiliz turistlerin

Ukrayna'dan boşalan açığı kapattığını belirten turizmci Yavuz, yıl sonu toplamına göre gelen İngiliz turist sayılarını ise şöyle sıraladı:

“2017'de 375 bin, 2018'de 637 bin, 2019'da 719 bin, 2020'de 211 bin, 2021'de 83 bin olarak gerçekleşmişti. Böylelikle Ağustos sonu itibarı ile 800 bin turist ile bütün geçmiş yılların rekoru kırılmış oldu."

AĞUSTOSTA İKİNCİ SIRADA

Ağustos ayında İngiliz turistlerin en çok rağbet ettiği destinasyonlardan sadece Mayorko'ya Antalya'dan daha çok İngiliz turist geldiğini belirten Yavuz, “Antalya'ya 187 bin, Mayorka'ya 483 bin, Larnaka'ya 102 bin, Girit'e 102 bin, Rodos'a 124 bin, Dubrovnik'e 66 bin, Faro'ya 330 bin, Hurghada'ya 19 bin, Sharm el Sheikh'e 17 bin İngiliz geldi" diye konuştu.

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