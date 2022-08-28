Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Bu yıl 42 milyon turist hedefimizi 47 milyon olarak güncelledik

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından düzenlenen Hizmet İhracatı Sinerji ve İşbirliği Çalıştayı'nda konuşan Ersoy, çalıştayın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Hizmet ihracatçılarının, birçok alanda görevler üstlendiğini anlatan Ersoy, yazılım ve bilişim sektöründen yolcu taşımacılığına, müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetlerinden eğitim ve sağlık alanlarına, yük taşımacılık lojistik hizmetlerinden eğlence-kültür hizmetleri başta olmak üzere 10 alt sektörde çok önemli görevler aldığını kaydetti.

Türkiye'nin dünya çapında hak ettiği yere gelmesi için hep birlikte el birliğiyle çalışmaya devam etmek zorunda olduklarını dile getiren Ersoy, "Ülkemiz, petrol, doğal gaz gibi zenginlikleri çok olan ülke değil ancak onlar gibi önem arz eden ve bizi öne çıkaran iyi eğitilmiş insan kaynağımız var. Hizmet sektörümüz sayesinde de iyi eğitilmiş insan gücümüz oldukça iyi noktada. Bu, bizim için çok önemli mutluluk vesilesi." ifadesini kullandı.

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Ersoy, Türkiye'nin bu yılın ilk 7 ayında 26 milyon 195 bin 747 ziyaretçi sayısına ulaştığını belirterek, "Ve bu önemli başarıda hizmet sektörünün payı oldukça büyük. Hepinize bu sebeple ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Bu yıl 42 milyon turist hedefimizi 47 milyon olarak güncelledik. Bu sayıyı yukarı doğru revize etmeye el birliğiyle devam edeceğiz." diye konuştu.

"Cumhuriyet'in 100. yılında bizi çok daha ileri hedefler bekliyor"

Hizmet ihracatçıları olarak dinamik, yeni şartlara hızla uyum sağlayan, çağının gereklerini takip eden bir sektör olduklarının altını çizen Ersoy, Cumhuriyet'in 100. yılında kendilerini çok daha ileri hedeflerin beklediğini, ona göre plan ve hazırlıkların yapılması gerektiğini vurguladı.

Herkese çok büyük işler düştüğünü ifade eden Ersoy, "Özellikle turizm alanında faaliyet gösteren arkadaşlarıma sesleniyorum; bundan sonrası için önümüz oldukça açık çünkü turizmle ilgili gerekli altyapı eksikliklerini ülkemiz tamamladı. Dünyanın en büyük havalimanına sahibiz. Dünyanın en çok beğenilen, yeni nesil kabul edilen en önemli cruise portuna sahibiz. Antalya'da yeni havalimanı ihalesi tamamlandı, hızlı şekilde bununla ilgili yatırımlar başladı, kapasitesi çok hızlı şekilde artırılıyor." bilgisini paylaştı.

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Bakan Ersoy, Antalya-Alanya otoyol inşaatının ihalesinin de başlayacağını, turizmle ilgili gerekli altyapıları tamamladıklarını belirterek, bundan sonra hızlı şekilde yeni hedeflere yöneleceklerini, bunlar için yatırımların yapılması gerektiğini aktardı.

Yatırımla ilgili teşviklerin hükümet tarafından açıklandığını anımsatan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem teşvikli krediler hem yatırım KDV'sinin hızlı mahsubu ile ilgili kararnameler yayımlandı. Şu an itibarıyla da başvuranlara gerekli teşvik belgeleri veriliyor. İnşallah hızlı şekilde ihtiyaç duyulan yatırımları sektörümüz tamamlayacak. Yatak arzlarıyla ilgili bahsediyorum. Hızlı şekilde yükselecek olan turist sayılarını, taleplerini karşılıyor hale geleceğiz. Özellikle hizmet ihracatının önemini tekrar vurgulamak istiyorum. Burada gördüğüm motivasyondan da çok etkilendiğimi söylemek istiyorum. Hem bu sene hem de önümüzdeki seneler için en başta çok büyük büyüme hedefleri açıkladınız. Buradaki inancın, buradaki motivasyonun diğer sektörlere de örnek olmasını temenni ediyorum."

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HİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat da çalıştay kapanışında bir konuşma yaptı.

Programa, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile sektör temsilcileri katıldı.

FOTOĞRAF 14 Diyarbakır'da bölücü terör örgütüne yönelik 2017'de düzenlenen operasyonda şehit olan özel harekat polisi Ahmet Alp Taşdemir'in imam hatip babası İbrahim Taşdemir'in, görev yaptığı camide dünyanın farklı coğrafyalarından gelen ziyaretçilerini ağırlaması büyük ilgi görüyor. Selçuk'a gelen turistler, Efes Antik Kenti, Saint John Kilisesi, Ayasuluk Tepesi'nin yanı sıra 1375 yılında inşa edilen İsa Bey Camisi'ni de ziyaret ediyor ve burada misafirperver bir din adamıyla tanışıyor. İmam Taşdemir, yaklaşık 7 yıldır görev yaptığı camiyi ziyaret edenlere elinde bir şekerlik ve kolonya şişesi ile yaklaşıyor ve hangi ülkeden geldiklerini öğreniyor.<br> Turistin konuştuğu yabancı dile göre, İngilizce, Almanca, Fransızca, Urduca, Portekizce ve daha 20 farklı dilde hazırlanmış notlarından uygun olanını seçen Taşdemir, ziyaretçilerine ana dillerinde hitap etmeye başlıyor. İslamiyeti, diğer dinlere hoşgörüyle bakışını anlatan imam Taşdemir, ziyaretçileri 20 farklı dilde hazırlanmış Kur'an-ı Kerim'lerin yer aldığı standın önüne davet ediyor.<br><br> Turistlere ana dillerinde birer Kur'an-ı Kerim hediye eden Taşdemir, bir kartvizit uzatıyor.<br><br>İsa Bey Camisi bahçesinde arzu eden turistlere abdest almayı da öğreten imam Taşdemir, bazı ziyaretçilerden yıllar sonra bile mektuplar alıyor.<br> \"Çok memnun oluyorlar\"<br><br>İmam İbrahim Taşdemir, gönülleri kucaklamak için çalıştığını söyledi.<br><br>İslamiyet'in güzel yüzünü anlatmak istediğini belirten Taşdemir, \"Normalde biraz İngilizcem var. Çok mükemmel değil aslında. Birazcık Arapça, biraz Hollandaca biliyorum. Burada insanlara Kur'an'ı anlatırken şunu fark ettim, onların dilinde birkaç cümle söylediğinizde onların bu çok hoşuna gidiyor. Bayılıyorlar. 'İmam bizim dilimizden konuşuyor.' diyorlar. Ben onların da böyle gönüllerinin hemen bize ısındığını fark edince küçük kartlar hazırladım. Bana en çok lazım olacak cümleleri onlara soruyorum. Onlar da çok memnun oluyorlar\" dedi. Taşdemir, aynı dili konuşunca gönüllerin birbirine ısındığını ifade ederek, çok sayıda yabancının ülkesine döndükten sonra kendisiyle iletişime geçtiğini, sayısı az da olsa aralarında İslamiyet'e geçmeyi tercih edenlerin de yer aldığını aktardı.<br><br>Ziyaretçilere dağıttıkları Kur'an-ı Kerim sayısının 26 bine ulaştığını anlatan Taşdemir, isteyenlere abdest almayı da öğrettiğini belirtti. Şehadet haberi sonrası çalışmalarını hızlandırdı<br><br>Yaşının ilerlemesi ve oğlu Ahmet Alp Taşdemir'in şehadet haberini almasının ardından İslamiyet'i tanıtma çalışmalarının da hızlandığını vurgulayan Taşdemir, şöyle konuştu:<br><br>\"İnsan yaşı ilerledikçe bu yolun sonunu, varacağı yeri de görüyor. Hem Kur'an'ın bu meselelere bakışı, oğlumuzun şehit olması açıkçası çok büyük ivme kattı. Oğlumla akşamleyin tam yatsı ezanı sırasında konuşacaktık, namazların farzını kılarken beni aradı. Konuşamadık, görüşemedik. Ben onu aradım, görüşemedik. Sabah da şehadet haberi geldi. Düşünebiliyor musunuz? İnsanoğlu bir an var, bir an yok. Bu kadar kısa bir hayatı yaşıyoruz. O zaman elimizi çabuk tutmalıyız. Allah'ın rızası için, ülkenin birliği, beraberliği için, insanlığın kurtuluşu için hep beraber bir şeyler yapmalıyız.\" İsteği barış ve huzur içinde bir yaşam<br><br><br>Camiye gelen hiç kimsenin inancını sormadığını anlatan İbrahim Taşdemir, sözlerini şöyle sonlandırdı:<br><br>\"Biz zaten buraya gelen insanların hiçbirinin inancını sorgulamıyoruz. Şunun için sorgulamıyoruz, onun inancıdır. 'Respect' diyorlar ya saygı. Ben şunu isterim her zaman. Biz bu coğrafyada birçok insanla, birçok kültürden insanla birlikte yaşıyoruz. Gönlümüz ister ki ülkemizde bütün inanç sahipleri barış, huzur içinde bir arada binlerce yıldır yaşadığımız gibi yaşamaya devam edelim. Çünkü sonuçta hepimiz Allah'ın kullarıyız. Herkes kendi inancından sorumlu.\"<br> Turizmciler de turistler de mutlu<br><br>Rehber Korkut Özercan da İsa Bey Camisi'ne her zaman turistlerle geldiklerini söyleyerek, \"Bugün Polonyalı bir grupla geldik. İmam bey sağ olsun çok ilgi gösterdi. Çok sayıda kitap hediye etti ve abdest nasıl alınır onu öğretti. Misafirlerimiz de çok memnun kaldı.\" dedi. Ziyaretçilerden Belçikalı Albin Saelens hem camiden hem de imamın ilgisinden çok memnun olduğunu, kendisine hediye edilen Kur'an-ı Kerim'i okuyacağını ifade etti.<br> Polonyalı Lucas Kowalski de camiden etkilendiğini, abdest almayı öğrenmekten de mutluluk duyduğunu aktardı.<br> Ukraynalı Olga Sarp ise 20 yıldır İstanbul'da yaşadığını, 15 yıl önce İslamiyet'i seçtiğini ve İsa Bey Camisi'nde aldığı Ukraynaca Kur'an-ı Kerim'i hemen okumak istediğini söyledi.<br> Şehit babası imam İbrahim Taşdemir camiye gelen turistlere 25 dilde hitap edip abdest almayı öğretiyor İzmir'in Selçuk ilçesindeki tarihi İsa Bey Camisi'nde imamlık yapan şehit babası İbrahim Taşdemir, şeker ikramıyla karşıladığı konuklarını 25 farklı dildeki sohbetiyle ağırlıyor, dinlerin kardeşliğini anlatıp abdest almayı öğrettikten sonra uğurluyor.

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FOTOĞRAF 5 UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan dünyanın ve Türkiye’nin en önemli kültür ve turizm merkezlerinden olan güzel atlar diyarı Kapadokya bölgesine ziyaretçi sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Kapadokya’yı bu yılın ilk 7 ayında 1 milyon 892 bin 112 kişi ziyaret etti. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açılamaya göre Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini temmuz ayında 479 bin 860 yerli ve yabancı turist ziyaret ederken, yılın ilk 7 ayında ziyaretçi sayısı 1 milyon 892 bin 112 oldu. Kapadokya bölgesinde en çok ziyaret edilen ören yeri 111 bin 810 kişi ile Zelve Ören Yeri oldu. Göreme Açık Hava Müzesi’ni ise 108 bin 744 kişi ziyaret etti. Hacıbektaş Veli Müzesi’ni 95 bin 300 ,Kaymaklı yer altı şehrini 59 bin 72 kişi, Derinkuyu yer altı şehrini 47 bin 732 kişi, Özkonak yer altı şehrini 22 bin 449 kişi, Karanlık Kilise’yi 17 bin 272 kişi, El Nazar Kilisesi’ni bin 939 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Kapadokya bölgesini 2019 yılının aynı döneminde 1 milyon 956 bin 345 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti. 2020 yılında pandemi nedeniyle yılın aynı dönemindeki ziyaretçi sayısı 419 bin 905’a düşerken, 2021 yılının aynı döneminde ise ziyaretçi sayısı 854 bin 449’a yükseldi. Kapadokya'ya turist akını UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan dünyanın ve Türkiye'nin en önemli kültür ve turizm merkezlerinden olan güzel atlar diyarı Kapadokya bölgesine ziyaretçi sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Kapadokya'yı bu yılın ilk 7 ayında 1 milyon 892 bin 112 kişi ziyaret etti. BiP'te paylaş

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