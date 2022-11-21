Gündem Pençe-Kılıç Hava Harekatına yönelik yapılan eleştirilere AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik cevap verdi Terör siyasetinin üyesi olarak konuşuyorlar
POLİTİKA

Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na yönelik yapılan eleştirilere AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik cevap verdi: Terör siyasetinin üyesi olarak konuşuyorlar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı Twitter'dan Pençe-KılıçHava Harekatı'na yönelik yapılan eleştirilere cevap verdi. Terör örgütlerine destek veren kesimlerin terörle mücadele operasyonlarının durmasını istediğini belirten Çelik, "Egemenliğimizi koruyacağız, terörle mücadeleye tavizsiz devam edeceğiz." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Pençe-Kılıç Hava Harekatına yönelik yapılan eleştirilere AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik cevap verdi: Terör siyasetinin üyesi olarak konuşuyorlar
Ömer Çelik

Milli Savunma Bakanlığı'nın sınır ötesine başlattığı Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nı hedef alan ülkelere AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter'dan cevap verdi. Teröre karşı yürütülen operasyonların devam edeceğini belirten Çelik, "Terör siyaseti yapanlara karşı siyasi mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

'TERÖR İNSANLIĞIN DÜŞMANIDIR'

Türkiye'yi sivilleri öldürmekle itham edenlere cevap veren Çelik, "Terör örgütüne destek veren kesimler, terörle mücadele operasyonlarımızın durmasını istiyorlar. Bunlar egemenliğimizi terör örgütlerine ve onların arkasındaki yabancı odaklara devretmek isteyenlerdir. Egemenliğimizi koruyacağız, terörle mücadeleye tavizsiz devam edeceğiz. Bu şebekeler, Türkiye’nin terörle mücadele operasyonlarına “savaş politikası” diyor. Terörle mücadelemize savaş politikası diyenler “terör siyaseti”nin üyesi olarak konuşuyorlar. Bu zihniyet, Türkiye Cumhuriyeti ile terör örgütünü eşit göstermeye çalışan sapkın bir zihniyettir. Terör insanlığın düşmanıdır. Terörle mücadeleyi engellemeye çalışmak, hukuk devletini ve demokrasiyi yok etmeye çalışmaktır. Terörün her türlüsüne karşı en güçlü mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Terör siyaseti yapanlara karşı siyasi mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi

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