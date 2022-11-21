Dünya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Christofer Burger Pençe-Kılıç Hava Harekatına yönelik yaptığı açıklamada Türkiyeyi saygı duymaya davet etti
ORTADOĞU AVRUPA

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Christofer Burger Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na yönelik yaptığı açıklamada Türkiye'yi saygı duymaya davet etti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK/YPG terör örgütene yönelik başlattığı sınır ötesi operasyonu Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın yankıları sürüyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger operasyona yönelik, "Türkiye'yi orantılı davranmaya ve uluslararası hukuka saygı göstermeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Christofer Burger Pençe-Kılıç Hava Harekatına yönelik yaptığı açıklamada Türkiyeyi saygı duymaya davet etti
Christofer Burger

PKK/YPG terör örgütüne yönelik başlatılan Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na karşı yapılan açıklamalara Almanya'da dahil oldu. ABD'nin ardından operasyona karşı aynı dili kullanan Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, Türkiye'nin sivilleri hedef aldığını söyledi.

'SAYGIYA ÇAĞIRIYORUZ'

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na yönelik, "Türkiye'yi orantılı davranmaya ve uluslararası hukuka saygı göstermeye çağırıyoruz. Türk saldırılarında sivil kayıplar olduğuna dair haberler endişe verici." dedi.

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