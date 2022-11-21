Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Christofer Burger Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na yönelik yaptığı açıklamada Türkiye'yi saygı duymaya davet etti

PKK destekçileri Rakka'da Türkiye'ye hava sahasını açan Rus üssünü taşladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinde başlattığı Pençe-Kılıç harekatında Rusya'nın kontrolündeki Suriye hava sahası, yıllar sonra ilk kez Türk savaş uçaklarına açılmış oldu. Operasyonda ağır kayıp veren terör örgütü, ilk iş olarak Rus birliklerine saldırdı. Rus askerleri havaya ateş açarak, taş atan terör destekçilerini bölgeden uzaklaştırdı.



