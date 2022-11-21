Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Christofer Burger Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na yönelik yaptığı açıklamada Türkiye'yi saygı duymaya davet etti

PKK/YPG terör örgütüne yönelik başlatılan Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na karşı yapılan açıklamalara Almanya'da dahil oldu. ABD'nin ardından operasyona karşı aynı dili kullanan Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, Türkiye'nin sivilleri hedef aldığını söyledi.
'SAYGIYA ÇAĞIRIYORUZ'
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na yönelik, "Türkiye'yi orantılı davranmaya ve uluslararası hukuka saygı göstermeye çağırıyoruz. Türk saldırılarında sivil kayıplar olduğuna dair haberler endişe verici." dedi.