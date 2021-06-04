Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz'ın şehit haberi Aksaray'daki ailesine verildi

Zeytin Dalı harekat bölgesine dün akşam teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz, şehit oldu. Sarılmaz'ın acı haberi, memleketi Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi Ihlara beldesinde oturan annesi Birten ve babası Şenol Sarılmaz'a askeri yetkililer tarafından verildi.

DHA

Sarılmaz'ın babaevine Türk bayrağı asıldı, taziye ziyaretleri yapıldı.

10 aylık evliydi

Üç yıllık uzman çavuş olan Şahin Sarılmaz'ın, 10 ay önce Binnur Sarılmaz ile evlendiği, düğününden 15 gün sonra da Hatay'daki birliğine döndüğü belirtildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz'ın cenazesi, bugün Ihlara beldesinde toprağa verilecek.

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